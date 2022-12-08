هيثم شاكر عن صغر ملامح وجهه: «هيبة الأب بتضيع واشخط فيهم يضحكوا»

كشف الفنان هيثم شاكر، سبب حفاظه على رشاقته وعدم ظهور علامات للتقدم في السن عليه للمرة الأولى مؤكدًا أن لهذا الأمر عيوب أخرى.

وقال خلال لقائه في برنامج "سهرانين"، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية on: "ولادي بيتعاملوا معايا على أساس إني مش أبوهم، وبسبب صغر ملامحي الهيبة بتاعت الاب مش موجودة، تيجي تزعق أو تشخط يضحكوا".

وأضاف أنه لا يتعامل بقسوة مع أطفاله وذلك بسبب أن والده كان قاسيًا، وأنه يحاول أن يكون عكسه، مؤكدًا أن زوجته عكسه في تربية أطفاله.

وكشف سبب حفاظه على وزنه وجسمه مؤكدًا أن ممارسة الرياضة هي السبب، وأن الفنان أمير كرارة هو الداعم له ولعدد كبير من النجوم بسبب جروب "كرة القدم" بينهم.