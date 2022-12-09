محافظ الإسماعيلية يشدد على ردع جميع المخالفين فى بيع السلع التموينية بالسوق السوداء

شدد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على جميع الأجهزة التنفيذية بضرورة التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات؛ حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية والتواصل الدائم مع المواطنين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار، وذلك في في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باستمرار حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بالأسواق والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.

وفي هذا الصدد، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بتنفيذ حملةٍ تموينية بالتعاون مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد ٧١ محضر، منها عدد ١١ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات تجارية متنوعة النشاط، وعدد ٣٣ محضر لعدم حمل شهادة صحية، وعدد ٢ محضر ذبح خارج السخانة، ومحضر واحد لحيازة سلع مجهولة المصدر، وعدد ٤ محاضر لعدم استخدام لافتة باللغة العربية، وعدد ٣ محاضر للبيع بأزيد من السعر، ومحضر واحد لعدم الإعلان عن وجود مخازن، وعدد ٣ محاضر عدم الإعلان عن مقررات تموينية.

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ٣ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر واحد لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ٢ محضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، وعدد ٥ محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد ٣ محاضر تصرف في الدقيق المدعم بدون وجه حق.

كما تم ضبط ٣٨٠ كيلوجرام من السكر التمويني بأحد محلات البقالة، يتم تعبئته بدون وجه حق بهدف الربح والاستيلاء على المال العام.

و ضبط تاجرين تموينيّن لتصرفهم بدون وجه حق في نصف طن سكر تمويني مدعم لبيعها بالسوق السوداء.

بالإضافة لضبط ١٠٠ كيلو مقرمشات مجهولة المصدر.