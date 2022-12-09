سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 9 /12 /2022
استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس المستوى السعري الذي سجله أمس الخميس مع توقف حركة التداول داخل البنوك في مصر.
وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 24.5666جنيه للشراء، و 24.6440 جنيه للبيع، ومع الاجازة الاسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت ستستمر أسعار الدولار عند نفس المستوى.
كما استقرت أسعار العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية والعربية.
سعر الدولار اليوم
- استقر سعر الدولار في البنك المركزي ليسجل نحو 24.59 جنيه شراء و24.66 جنيه بيع.
- سجل سعر الدولار في بنك مصر 24.54 جنيه شراء و24.59 جنيه بيع.
- استقر سعر الدولار في البنك الاهلي المصري عند 24.54 جنيه شراء و24.59 جنيه بيع.
- سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 24.56 جنيه شراء و24.63 جنيه بيع.
- سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 24.6 جنيه شراء و24.65 جنيه بيع.
- سجل الدولار البنك التجاري الدولي 24.58 جنيه شراء و24.64 جنيه بيع.
- سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 24.6 جنيه شراء و24.65 جنيه بيع.
- استقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي عند 24.56 جنيه شراء و24.63 جنيه بيع.
- سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 24.54 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.
- سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 24.62 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.
- سعر الدولار في بنك قناة السويس: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.
- سعر الدولار في بنك المشرق: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.
- سعر الدولار في بنك البركة: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.
أسعار العملات الأجنبية
|العملة
|شراء
|بيع
|سعر دولار أمريكى
|24.5666جنيه
|24.6440 جنيه
|سعر يورو
|25.8367 جنيه
|25.9280 جنيه
|سعر جنيه إسترلينى
|29.8852 جنيه
|29.9819 جنيه
|سعر فرنك سويسرى
|26.1097 جنيه
|26.2031 جنيه
|100 ين يابانى
|17.9554 جنيه
|18.0159 جنيه
|سعر ريال سعودى
|6.5316 جنيه
|6.5539 جنيه
|سعر دينار كويتى
|80.0110 جنيه
|80.2893 جنيه
|سعر درهم اماراتى
|6.6882 جنيه
|6.7097 جنيه
|سعر اليوان الصينى
|3.5221 جنيه
|3.5339 جنيه