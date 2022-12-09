سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 9 /12 /2022

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس المستوى السعري الذي سجله أمس الخميس مع توقف حركة التداول داخل البنوك في مصر.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 24.5666جنيه للشراء، و 24.6440 جنيه للبيع، ومع الاجازة الاسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت ستستمر أسعار الدولار عند نفس المستوى.

كما استقرت أسعار العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية والعربية.

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار في البنك المركزي ليسجل نحو 24.59 جنيه شراء و24.66 جنيه بيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 24.54 جنيه شراء و24.59 جنيه بيع.

استقر سعر الدولار في البنك الاهلي المصري عند 24.54 جنيه شراء و24.59 جنيه بيع.

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة 24.56 جنيه شراء و24.63 جنيه بيع.

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 24.6 جنيه شراء و24.65 جنيه بيع.

سجل الدولار البنك التجاري الدولي 24.58 جنيه شراء و24.64 جنيه بيع.

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 24.6 جنيه شراء و24.65 جنيه بيع.

استقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي عند 24.56 جنيه شراء و24.63 جنيه بيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 24.54 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 24.62 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك المشرق: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.

أسعار العملات الأجنبية