الجمعة 09 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 9 /12 /2022

الدولار
الدولار

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس المستوى السعري الذي سجله أمس الخميس مع توقف حركة التداول داخل البنوك في مصر.

 

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري  24.5666جنيه للشراء، و 24.6440 جنيه للبيع، ومع الاجازة الاسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت ستستمر أسعار الدولار عند نفس المستوى.

 

كما استقرت أسعار العملات العربية والاجنبية أمام الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية والعربية.

 

سعر الدولار اليوم 

  • استقر سعر الدولار في البنك المركزي ليسجل نحو 24.59 جنيه شراء و24.66 جنيه بيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك مصر 24.54 جنيه شراء و24.59 جنيه بيع.
  • استقر سعر الدولار في البنك الاهلي المصري عند 24.54 جنيه شراء و24.59 جنيه بيع.

خام برنت يسجل 78.27 دولار.. تراجع جديد فى أسعار البترول عالميًا

الكابوريا بـ 130 جنيهًا.. أسعار الأسماك اليوم الخميس

  • سجل  سعر الدولار في بنك القاهرة 24.56 جنيه شراء و24.63 جنيه بيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 24.6 جنيه شراء و24.65 جنيه بيع.
  • سجل الدولار البنك التجاري الدولي 24.58 جنيه شراء و24.64 جنيه بيع.
  • سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 24.6 جنيه شراء و24.65 جنيه بيع.
  • استقر سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي عند  24.56 جنيه شراء و24.63 جنيه بيع.
  • سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول: 24.54 جنيه للشراء، 24.64 للبيع.
  • سعر الدولار في البنك المصري الخليجي: 24.62 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك قناة السويس: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك المشرق: 24.60 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك البركة: 24.55 جنيه للشراء، 24.65 للبيع.
txt

«بلومبرج»: تحديد سقف سعر للنفط الروسى لن يضر بميزانية موسكو الحربية

أسعار العملات الأجنبية 

العملةشراءبيع
سعر دولار أمريكى​24.5666جنيه 24.6440 جنيه
سعر يورو​25.8367 جنيه25.9280 جنيه
سعر جنيه إسترلينى​29.8852 جنيه29.9819 جنيه
سعر فرنك سويسرى​26.1097 جنيه26.2031 جنيه
100  ين يابانى​17.9554 جنيه18.0159 جنيه
سعر ريال سعودى​6.5316 جنيه6.5539 جنيه
سعر دينار كويتى​80.0110 جنيه80.2893 جنيه
سعر درهم اماراتى​6.6882 جنيه6.7097 جنيه
سعر اليوان الصينى​3.5221 جنيه3.5339 جنيه

 

 

الدولار البنك المركزي المصري العملات الجنيه المصري ريال سعودى​

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 9 /12 /2022

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 9-12-2022

المملكة المتحدة تستعين بالجيش لتأمين خدمة الحد الأدنى فى المرافق الحساسة أثناء الإضرابات

نبيل عبد الفتاح: كاميرا التصوير وعيون المصورين تعيد بناء الذاكرة الإنسانية

روسيا: «شخص واحد» بيده إنهاء الحرب

كتاب يتغزل فى الإعجاز الهندسى لمصر القديمة: الأهرامات محطات عملاقة لتوليد الطاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟