والد شاب بالفيوم: «ابنى مات من 4 سنين ومش عارف اطلع شهادة وفاة»

حالة من الصدمة والحزن عاشتها أسرة كاملة بمركز سنورس، وذلك عقب وفاة ابنهم صاحب الـ18 عامًا، منذ أربع سنوات، وغير قادرين على استخراج شهادة وفاة له.

حيث استغاثت عائلة الشاب خالد سيد هاشم ابراهيم، 18 عامًا من محافظة الفيوم، بالجهات المعنية، للتدخل لحل مشكلتهم حيث أنه يعتبر عايش في الأوراق الحكومية، ومتوفي منذ 2018م.

وقال والد الشاب خالد سيد، إن ابنه توفي في 7-9-2018م، في حادث انقلاب تروسيكل وكان معه اتنين من أصحابه اشقاء، وعندما علمنا بالحادث توجهنا على الفور للمستشفى، ولكن فوجئنا أن الجثة الموجودة في المشرحة جثة ابن جارنا، فتبين لنا أن الأمر اختلط علينا، وعند أداء واجب العزاء، وسؤالنا للجيران قالولنا أن ابني دفنوه مع ابنهم ويُدعى"علي محمد" ووسط صدمتهم من الحادث نسيوا يعرفوني.

واضاف والد الشاب، أكثر من عامين ونصف وانا بدور على حد ينقذني ويساعدني مش عارف أطلع لأبني شهادة وفاة، ابني مات واتدفن، كان ذراعي يعتمد عليه وكان مسافر للقاهرة يشتغل يساعدني على مصاريف المعيشة، وراح مني، ومش قادر اطلع شهادة وفاة بعد موته، وقمت برفع قضية ولكن حتى الآن لم يتم الحكم فيها.

وأشار والد الشاب إلى أنهم عندما ذهبوا للمستشفى رأوا جثة لشقيق صاحب ابني، وبعد ثلاثة أيام وبسؤال الجيران على ابني في العزاء شرح لي ماحدث، قائلاً "حد يشوف حل لمشكلتي عايز شهادة وفاة لابني مات من 4 سنين وعايش عند الحكومة ومش عارفين نطلع له شهادة وفاة ".