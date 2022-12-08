ليلى زاهر تتصدر البوستر الرسمى لفيلم «مطرح مطروح»

تصدرت الفنانة ليلى زاهر، البوستر الدعائي لفيلم "مطرح مطروح" والذي تشارك في بطولته برفقة الفنان محمود حميدة ونخبة من الفنانين، والمقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة القليلة المقبلة.

في السياق ذاته كان ظهر النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا" على البوستر الدعائي الجديد لفيلم "مطرح مطروح" منفردًا وهو ممسكاً بسلاح ناري، ومنحت لجنة المشاهدة للرقابة على المصنفات الفنية للفيلم تصنيف تحت فئة "جمهور عام".

ويسجل "مطرح مطروح" المشاركة الثانية للنجم بويكا في السينما المصرية بعدما ظهر لأول مرة في فيلم "حرب كرموز" مع النجم أمير كرارة، والذى تم عرضه عام 2018 وجسد فيه دور شاب إنجليزى كان مسجوناً، وتمت الاستعانة به في الحرب ضد الضابط المصرى وزملائه، وحرص وقت تصوير الفيلم على زيارة الأهرامات ونشر صور له من أمامها.

فيلم "مطرح مطروح" بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبوغريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات، ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

ويقدم "بويكا" خلال أحداث الفيلم شخصية شاب أجنبي يدخل في صراع مع مع عدد من نجوم الفيلم، في إطار من الأكشن الكوميديا، حيث يظهر في مصر ولديه العديد من الأصدقاء، إلاّ أنه يدخل في العديد من الصراعات الممتلئة بالإثارة.