الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ليلى زاهر تتصدر البوستر الرسمى لفيلم «مطرح مطروح»

ليلى زاهر
ليلى زاهر

تصدرت الفنانة ليلى زاهر، البوستر الدعائي لفيلم "مطرح مطروح" والذي تشارك في بطولته برفقة الفنان محمود حميدة ونخبة من الفنانين، والمقرر طرحه بالسينمات خلال الفترة القليلة المقبلة.

 

في السياق ذاته كان ظهر النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية "بويكا" على البوستر الدعائي الجديد لفيلم "مطرح مطروح" منفردًا وهو ممسكاً بسلاح ناري، ومنحت لجنة المشاهدة للرقابة على المصنفات الفنية للفيلم تصنيف تحت فئة "جمهور عام".

ويسجل "مطرح مطروح" المشاركة الثانية للنجم بويكا في السينما المصرية بعدما ظهر لأول مرة في فيلم "حرب كرموز" مع النجم أمير كرارة، والذى تم عرضه عام 2018 وجسد فيه دور شاب إنجليزى كان مسجوناً، وتمت الاستعانة به في الحرب ضد الضابط المصرى وزملائه، وحرص وقت تصوير الفيلم على زيارة الأهرامات ونشر صور له من أمامها.

فيلم "مطرح مطروح" بطولة محمود حميدة، كريم عفيفى، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، سامى مغاورى، محمد السعدنى، شريف ثروت ومحمدى القاضي وتأليف محمد عز والمخرج المنفذ خالد أبوغريب وإخراج وائل إحسان، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت خلال حقبة الأربعينيات، ويجسد حميدة دور موظف حكومي، فيما يظهر كريم عفيفى بشخصية شقيقه الأصغر وشيماء سيف زوجته وليلى زاهر ابنته.

ويقدم "بويكا" خلال أحداث الفيلم شخصية شاب أجنبي يدخل في صراع مع مع عدد من نجوم الفيلم، في إطار من الأكشن الكوميديا، حيث يظهر في مصر ولديه العديد من الأصدقاء، إلاّ أنه يدخل في العديد من الصراعات الممتلئة بالإثارة.

الثانى الجديد امه النجم المصنفات الفنية النجم العالمي سكوت أدكنز النجم أمير كرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

سعر الذهب بالمصنعية الآن.. اعرف أسعار الذهب اليوم للبيع والشراء

الذهب يتراجع 120 جنيهًا.. وعيار 21 يسجل 1600 جنيه للجرام

السماح للضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين.. الحكومة توضح الحقيقة

مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة وأسعار التذاكر 2023

مواعيد امتحانات الترم الأول 2023 لصفوف النقل

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المغرب ومصر «2- 1» تاريخ مشترك

ماجد حبته

الصين والعرب.. وإفريقيا

حسين دعسة

ما حدث فى ألمانيا جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟