الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تحذير لأولياء الأمور من محاكاة أطفالهم تحديات التطبيقات الإليكترونية

المجلس القومى للطفولة
المجلس القومى للطفولة والأمومة

جدد المجلس القومى للطفولة والأمومة، تحذيره من محاكاة الأطفال وطلاب المدارس للتحديات الخطرة لأحد التطبيقات الإليكترونية عبر وسائل التواصل والتى تمثل بعضها فى حمل مجموعة من الطلاب أحدهما ويدفعونه للأعلى ثم يتركونه يسقط على الأرض فى النهاية، وذلك بخلاف تحدى كتم الأنفاس ليقلل بشكل تدريجى دخول الأكسجين للرئتين والمخ حتى يفقد الوعى ويتم تصويره وبعدها يقوموا بإفاقته.

وناشد المجلس القومى للطفولة والأمومة، أولياء الامور بمتابعة أطفالهم وتعريفهم بمخاطر مثل تلك الألعاب على التطبيقات والمواقع الاليكترونية، ورفع وعيهم بعدم محاكاة أى فيديوهات أو مشاهد يتلقونها عبر الانترنت، وبناء الثقة بينهم لحمايتهم من مخاطر تلك الألعاب القاتلة حماية لأطفالهم، وتعريفهم بأن محاكاة تلك الألعاب تؤدى إلى مشاكل وأضرار صحية قد تؤدى إلى الوفاة.

وأفاد المجلس بأن نسبة الأطفال المستخدمين للإنترنت فى مصر تصل لـ3% وهى من أعلى النسب عالمياً، ما يتطلب تدخلات وقائية لمواجهة هذه المخاطر بهدف حماية الأطفال على الإنترنت، ودعم الاستخدام الايجابى للانترنت والتقنيات الرقمية واستخدام أدوات تقنية للحد من المحتوى الضار على الإنترنت.

وأكد قومى الطفولة ضرورة أن الألعاب المباحة مصدرًا للترفيه الايجابى والتى لا تعود عليه بالضرر وألا تكون مضيعة للوقت ولا تعرضه هو وزملاؤه لتأثيرات تضر بصحتهم وحياتهم أو أخلاقهم وعقولهم، مشيراً إلى أهمية الإرشاد التربوى والأسرى وبرامج رفع وعى الأطفال والمراهقين بتلك المخاطر لحماية أنفسهم منها ومن التأثيرات الضارة لمواقع الإنترنت بصفة عامة والألعاب الاليكترونية بصفة خاصة.

نوه المجلس القومى للطفولة والأمومة عن وجود خدمة الدعم النفسي والمشورة الأسرية من خلال وحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري التابعة للإدارة العامة لنجدة الطفل، كما ناشد المواطنين بالتواصل مع الخط الساخن خط نجدة الطفل 16000 أو عبر تطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600، لتلقي الدعم والمشورة في كيفية التعامل مع الأطفال وخاصة في سن المراهقة فهي مرحلة دقيقة مليئة بالتغيرات والاحتياجات التى يمر بها الأطفال والتى تحتاج إلى التعامل معها بأساليب علمية.

الطفولة والأمومة تحذير أولياء الأمور محاكاة الأطفال التطبيقات الإليكترونية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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