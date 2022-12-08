الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ديكلان رايس يعود لتدريبات المنتخب الإنجليزي

ديكلان رايس
ديكلان رايس

انتظم ديكلان رايس في تدريبات المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، استعدادا لمواجهة المنتخب الفرنسي بعد غد السبت في دور الثمانية ببطولة كأس العالم المقامة حاليا في قطر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن قائد فريق ويستهام يعد عنصرا مهما في تشكيلة المنتخب الإنجليزي، بقيادة المدرب جاريث ساوثجيت، ولعب دورا بارزا في وصول المنتخب الإنجليزي لنهائي بطولة أمم أوروبا، ولعب كأساسي في المباريات الأربع التي لعبها المنتخب الإنجليزي في قطر.

ويعد رايس من بين الأسماء الأولى التي تتواجد في قائمة الفريق، وتسبب غيابه عن مران الفريق أمس الأربعاء في حالة من القلق.

وشعر رايس 23 عاما بأنه ليس بصحة جيدة، ولكن زميله كالفين فيليبس، لاعب خط الوسط، أكد أنه سيعود في مران اليوم الخميس، والذي جرى بدون حضور جماهير .

وقال لاعب مانشستر سيتي :" أعتقد أن ديكلان رايس جاهز، لقد عاد للمران . إنه على ما يرام ".

وأضاف: "إذا ساءت الأمور فسأتواجد أنا، وسأبذل قصارى جهدي لأكون جاهزا طوال الـ90 دقيقة".

وأكد: "أريد أن ألعب أكبر عدد ممكن من الدقائق. بغض النظر عمن سيبدأ اللقاء أنا أو ديكلان، سنبذل قصارى جهدنا".

ديكلان رايس منتخب إنجلترا مونديال قطر 2022 كأس العالم 2022

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