أسابيع قليلة وينتهي الفصل الدراسي الأول بعد الانتهاء من امتحاناته والتي تبدأ السبت 14 يناير 2023 وتنتهي 28 من نفس الشهر لذا بدأ يتزايد معدل البحث عن مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة وأسعار التذاكر 2023 أما للاستعداد لزيارتها بعد انتهاء الامتحانات أو لتكون بمثابة فسحة ترفيهية يرتاح منها الطلاب من جهود المذاكرة والاستعداد بذهن صافي للامتحانات، خاصة مع نهاية العام الميلادي الجاري والاستعداد للاحتفال به.



مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة وأسعار التذاكر 2023

في التقرير التالي، نوضح لكم مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة وأسعار التذاكر للاستمتاع بزيارتها مع الأسرة في جو عائلي لطيف.

تعمل حديقة الحيوان بالجيزة يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة مساءً.

أما سعر تذكرة الدخول لمقر الحديقة هو 5 جنيهات للفرد للمصريين و20 جنيها لغير المصريين.

سعر تذكرة دخول بيت الزواحف بالحديقة 5 جنيهات للفرد.

رسوم دخول المتحف الحيواني بالحديقة 10 جنيهات للفرد.

رسوم دخول بيت الضباع 5 جنيهات للفرد.

سعر دخول حديقة الطفل داخل حديقة الحيوان 20 جنيهًا للفرد.



سعر التذكرة جنينة الحيوانات يوم الثلاثاء



مع العلم أن يوم الثلاثاء يكون سعر التذكرة 65 جنيهًا، وهو سعر مخصص للأفواج السياحية في هذا اليوم فقط، خاصة وأنه يوم الاجازة الخاصة بالحديقة يتم فيه الصيانة للحديقة وتنظيفها ولكن تم فتحها لهذه الأفواج والدخول يكون من باب الادارة

بينما يكون رسوم الدخول للأطفال مجاناً من عمر يوم إلى أربع سنوات والأطفال من سن خمس سنين تذكرة كاملة قدرها 5 جنيهات.



نبذة تاريخية عن حديقة الحيوان

افتتحت عام 1891 من قبل الخديوي محمد توفيق ابن الخديوي إسماعيل، وهي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول وأعرق حدائق الحيوانات في أفريقيا.

تبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، توجد على الضفة الغربية للنيل وتوجد بها جداول مائية و كهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة. كما تحوي متحف تم بناؤه في العام 1906 ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف.