الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حمدى زكى يقود أسوان للفوز على سموحة بثنائية فى الدورى الممتاز

أسوان
أسوان

حقق فريق أسوان فوزا مثيرا على حساب نظيره سموحة، بهدفين لهدف، مساء اليوم، الخميس، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.

افتتح التسجيل لسموحة، بنيامين بواتينج، في الدقيقة السابعة، بعد تسديدة صديق كابالا من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عمرو حسام، حيث سقطت الكرة منه، لتجد متابعة من بواتينج بتسديدة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ15، يدرك محمد حمدي زكي، التعادل لأسوان، بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء مرت في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

وشهدت الدقيقة الـ23، إلغاء حكم الساحة هدفا ثانيا لأسوان، أحرزه محمد حمدي زكي، بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الـ39، يضيف محمد حمدي زكي، مهاجم أسوان ثاني أهداف فريقه والثاني له، بعد عرضية أحمد بلحاج جهة اليسار، قابلها اللاعب داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة لتمر على يسار حارس المرمى.

وكان أسوان، بقيادة أيمن الرمادي، بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

خط الدفاع: محمد مصطفى ميدو - أحمد فتحي كاستيلو - محمد عطوة - علي فتحي.

خط الوسط: أحمد بلحاج - رافائيل أياجوا - أحمد خالد – عماد فتحي.

خط الهجوم: محمد ناجي جدو - محمد حمدي زكي.

أما تشكيل سموحة، بقيادة طارق العشري كان التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد عبد الحكم - أحمد شوشة – شريف رضا.

خط الوسط: صديق أوجولا - أحمد مصطفى - محمود حليمو  - محمد أبو بكر.

خط الهجوم: بنجامين بواتنج - أليا سيلا.

وبهذه النتيجة رفع أسوان رصيده لـ6 نقاط، متقدما للمركز الثاني عشر، أما سموحة تجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

ويعد هذا الفوز هو الثاني على التوالي، لزهرة الجنوب منذ تولي أيمن الرمادي المسؤولية الفنية للفريق، خلفا لربيع ياسين.

وشهدت أحداث المباراة، إشهار حكم الساحة حمادة القلاوي، الكارت الأحمر في وجه دوكو دودو لاعب سموحة، عقب حصوله على الإنذار الثاني، وذلك في الدقيقة الـ90+1.

أسوان الدوري الممتاز سموحة الجولة السادسة للدوري الممتاز ريمونتادا أسوان أمام سموحة

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