الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مبادرة من فتيات كلية التربية الفنية بتزيين مدارس كفر الشيخ

طلاب التربية الفنية
طلاب التربية الفنية كفر الشيخ

خلال الأيام الماضية، بادر عدد من الفتيات من طلاب كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ بتزيين أسوار المدارس والرسم على جدرانها، وذلك بهدف إضفاء لمسة جمالية على جدران المدارس من خلال الرسوم المبهجة.

تزينت أسوار مدارس محافظة كفر الشيخ بأيدي طلاب كلية التربية النوعية، الذين بادروا بإحداث ثورة تجميلية لتلوين الأسوار الباهتة وترميم الجدران المشققة، إيمانًا منهم بأن هذا سيشجع الطلاب على حب المدرسة والدراسة.

جاءت المبادرة بتوجيهات ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية.

نرمين رمضان: افتخر بمشاركتي في المشروع لتجميل مجتمعي

تفتخر نرمين رمضان، طالبة بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، بمشاركتها في مشروع تزيين أسوار المدارس، معلقة: "أفضل شعور في الدنيا هو أنك تنفع الناس ومن حولك بعلمك، وإحنا تخصصنا في الرسم خلال سنوات دراستنا، فكان مهم أن نفيد المجتمع بعلمنا ونساهم في تجميل بلدنا". 

توضح نرمين: "المبادرة جات بالتعاون مع أساتذة الكلية والجامعة، ومن ثم تم تقسيم الدفعة إلى مجموعات على أن يكون لكل مجموعة مشروعها الخاص التي ستساهم من خلاله في تطوير وتجميل المدينة".

وتتابع: "بدأنا نختار مع بعض الرسومات، وكنا بنتعاون مع بعض طبعا، وبنساعد بعض، وطبعا الفضل يرجع لدكتور داليا التي كانت تشرف وتتابع المشروع في كل خطوة".

وتضيف: "أن هناك أيضًا مشروعات أخرى ناجحة زمايلنا بيشتغلوا عليها، زي تطوير وتزيين المستشفيات ومنها تزيين جدران معهد الأورام، وأيضا هناك مشروعات أخرى عند مستشفى الصدر والحميات".

المبادرة جاءت تنفيذا للبروتوكول الذي عقد بين المحافظة والجامعة، بتوجيهات ودعم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، لتجميل أسوار المدارس والمصالح الحكومية.

إسراء بهنسي: إعادة الحياة والبهجة لأسوار المدارس

إسراء بهنسي، طالبة بكلية التربية الفنية وإحدى المشاركات في المشروع، تقول إن الفكرة كانت بإشراف من الدكتورة أماني شاكر عميد الكلية، لتزيين أسوار المدارس ضمن مشروع التخرج.

تابعت بهنسي: "تم اختيار مدرسة أحمد عرابي لتكون المدرسة التي سنكثف فيها جهودنا لتحويلها إلى لوحة فنية، وذلك حتى تبهج جميع طلابها ويفتخرون بمدرستهم كما أن ذلك سيشجعهم على الذهاب إلى المدرسة".

توضح بهنسي: "وقع الاختيار على مدرسة أحمد عرابي لأن أسوارها كانت باهتة للغاية، ولم يجر عليها أي تطوير منذ فترة، لذا تم اختيار هذه المدرسة لإعادة الحياة والبهجة على جدرانها من خلال الرسوم والألوان التي تتناسب مع المدارس".

وشارك طلاب وطالبات البكالوريوس بقسم التربية الفنية، في تزيين سور مدرسة أحمد عرابي إدارة غرب كفر الشيخ التعليمية، ضمن الأعمال التي تقوم بها طلبة وطالبات الكلية، وسبق وتم تزيين وتجميل الأسوار ومصيف بلطيم، برسومات متعددة معبرة عن البيئة المصرية، والمهن التي يعمل بها أبناء المحافظة.

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