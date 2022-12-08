الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الملك سلمان والرئيس الصينى يوقعان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الملك سلمان بن عبدالعزيز
الملك سلمان بن عبدالعزيز

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، مع الرئيس الصيني شي جين بينج، علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن العاهل السعودي والرئيس الصيني وقّعا عقب اللقاء الذي عقد بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وفي السياق ذاته، بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، أوجه الشراكة الثنائية، والجهود التنسيقية المشتركة لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما يتلاءم مع رؤيتهما، وبحث فرص استثمار الموارد المتاحة في كلا البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، إلى جانب بحث المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين

وشهد ولي العهد السعودي والرئيس الصيني- عقب جلسة المباحثات- مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين، والتي شملت التوقيع على "خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية، ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة الهيدروجينية، واتفاقية للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية، ومذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية".

كما شهدا التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، وخطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان.

وعقب ذلك جرت مراسم منح الرئيس الصيني شهادة الدكتوراه الفخرية في الإدارة من جامعة الملك سعود، استحقاقًا وتكليلًا لإنجازات الرئيس الصيني وجهوده الكبيرة في الإدارة والقيادة، وعرفانًا للعلاقة المزدهرة والتعاون المستمر بين البلدين الصديقين.

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