الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 12 منشأة وتحرير 68 محضرًا خلال حملات ضبط الأسعار بالإسكندرية

اغلاق منشآت مخالفة
اغلاق منشآت مخالفة خلال حملات بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية من غلق 12 منشأة وتحرير 68 محضرًا متنوعًا بالإسكندرية، خلال حملات الرقابة على الأسواق والتأكد من ضبط الأسعار بها والتصدي لأي ممارسات لاستغلال المواطنين والتواصل الدائم معهم.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على التأكد من ضبط الأسعار ومدى توافر كافة السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، وضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة، حتى لا تحدث أي ممارسات احتكارية وغيرها من الممارسات السلبية، والتواصل الدائم مع المواطنين، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من يتلاعب بالأسعار.

وتنفيذًا لذلك، شن حي المنتزه أول، برئاسة اللواء محمد سحلول، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية وإزالة الإشغالات، استهدفت شارع عمر بن عبدالعزيز ميامي، وشارع جمال عبدالناصر مزلقان فيكتوريا خلف محطة القطار بحري، وشارع خالد بن الوليد، وأسفرت الحملة عن إغلاق 6 منشآت والتحفظ على 90 حالة إشغال متنوع.

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وقام حى الجمرك، برئاسة اللواء وليد البيلي، بحملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية والأسواق وإزالة الإشغالات، شملت ميدان عرابي والتحرير والعدوي، فرنسا، والسيد محمد كريم، السنان، فهمي الناضوري، والباب الأخضر، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 4 منشآت، والتحفظ على عدد 21 حالة إشغال متنوع، وتحرير عدد 16 محضرًا متنوعًا، وعدد 10 إنذارات، وفرض غرامات فورية تقدر بـ6 آلاف جنيه.

ونفذ حى المنتزه ثان، برئاسة هدى أبوكليلة، حملة مكبرة للتفتيش على المنشآت التجارية، استهدفت المعمورة البلد، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 7 محاضر متنوعة.

وشهد حى غرب، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة مكبرة للتفتيش على المحلات التجارية والصيدليات ببشاير الخير 1، 2 بغيط العنب ومنطقة كرموز، وأسفرت الحملة عن تحرير 28 محضرا متنوعا والتحفظ على عدد 20 حالة إشغال متنوع.

وواصل حى العجمى، برئاسة السيد موسى، حملاته للتفتيش على المحال والمنشآت التجارية وإزالة الإشغالات، شملت شارع الحنفية بالبيطاش، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد منشأتين تجاريتين، والتحفظ على 33 حالة إشغال متنوع، وتحرير عدد 17 محضرًا متنوعًا وفرض غرامات فورية تقدر بـ5 آلاف جنيه.

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الإسكندرية غلق 12 منشأة تحرير 68 محضر متنوع ضبط الاسعار بالأسواق أحياء الإسكندرية حملات ضبط الأسعار

رئيس التحرير

وائل لطفي

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