فقدان الثقة الرقمية يضر بالابتكار التكنولوجي.. إليك كيفية كسبها مرة أخرى

نفد الثقة الرقمية بين الأفراد بسرعة - إلى جانب ذلك، توقع أن التقنيات والخدمات الرقمية (والمنظمات التي توفرها) ستحمي مصالح جميع أصحاب المصلحة وتحافظ على التوقعات والقيم المجتمعية.

ووفقًا لموقع weforum لإيقاف السقوط الحر الحالي في الثقة، يحتاج قادة الشركات الذين ينشئون التقنيات الرقمية وينشرونها إلى اتخاذ قرارات أكثر موثوقية بشأن هذه التقنيات، إنهم بحاجة إلى البدء في التفكير في المواطنين والمستخدمين كأصحاب مصلحة في الابتكار التكنولوجي، والتوقف عن التفكير في الأضرار التكنولوجية على أنها عوامل خارجية لا تحتاج إلى معالجة ما لم تؤثر على النتيجة النهائية، هذا يعني أنهم بحاجة إلى اختيار اتخاذ قرارات لصالح الثقة الرقمية.

نريد أن نصدق أن التقنيات التي نسمح لها بالدخول إلى منازلنا وأماكن عملنا، والتي تساعدنا في الحفاظ على الروابط الاجتماعية، وتدعم كل شيء من المصانع إلى مؤسسات الديمقراطية، جديرة بالثقة، حتى الآن، أردنا أن نثق بشدة لدرجة أننا حاولنا تجنب القلق كثيرًا بشأن انتهاكات البيانات والهجمات الإلكترونية.

لقد تجنبنا الشعور بالغضب الشديد بسبب فشل الاتصال ومشكلات الموثوقية. لقد كنا راضين حتى عن مواكبة جميع أنواع المراقبة منخفضة المستوى وإساءة استخدام بياناتنا الشخصية. في السنوات الأخيرة، أدى الجمع بين انتهاكات الأمن السيبراني وفشل الاتصال البيني، والانقطاع الأخلاقي في تطبيق التقنيات الرقمية ، إلى دفع الناس أخيرًا إلى أقصى حدودهم.

يحتاج القادة إلى إعادة بناء الثقة الرقمية في التكنولوجيا

يطالب المواطنون والمستهلكون الشركات ومطوري التكنولوجيا بأخذ قيمهم على محمل الجد فيما يتعلق بالخصوصية واستخدام البيانات والتضمين.

لسوء الحظ، لا تبدو الشركات مستعدة لتقديم الضمانات التي يحتاجها العملاء والمواطنون والحكومات. وجدت برايس ووترهاوس كوبرز مؤخرًا أن 10٪ فقط من المديرين التنفيذيين يشعرون بالاستعداد للامتثال لمتطلبات شفافية الأمن السيبراني. في الوقت نفسه ، تثير التقنيات الجديدة المزيد من الأسئلة - في استطلاع أجرته شركة KPMG ، يعتقد أكثر من 75٪ من المديرين التنفيذيين أن التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي تثير القلق بشأن الأمن السيبراني ومسائل الأخلاق.

إن الفشل في تعزيز الثقة الرقمية يكلف الشركات بالفعل أموالًا (تشير أكسنتشر إلى أن الافتقار المتزايد للثقة كلف المنظمات الأمريكية 756 مليار دولار في عام 2017). والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن انعدام الثقة التكنولوجي هذا امتد إلى جميع المؤسسات المجتمعية أيضًا. ما لم يبدأ مطورو التكنولوجيا في كسب الثقة، سيستمر هذا الاتجاه. وجدت McKinsey أن 85٪ من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع يريدون معرفة سياسات خصوصية بيانات الشركة قبل الشراء ، بينما يريد 72٪ معرفة سياسة الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة. في نهاية المطاف، عندما تكون الشركات غير قادرة على إنتاج التكنولوجيا التي تلبي توقعات المستهلكين والمواطنين، لم يعد بإمكانها توقع تبني على نطاق واسع.

كل هذا يعني أنه دون إجراء الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة وتغيير السلوك، ستستمر الثقة في التكنولوجيا والابتكار في الانخفاض. في حين أن عدم الثقة لها مكان - فهي تضمن شكًا صحيًا في المطالبات المبالغ فيها وتضمن التحقق - فإن فقدان الثقة بالجملة في التكنولوجيا يهدد بالتلاشي ويزيد من تآكل الثقة البالية في المؤسسات التجارية والحكومية التي تعتمد علاقاتها مع المواطنين بشكل متزايد على ، وبواسطة تلك التقنيات. على الرغم من الجهود التي يبذلها العديد من التقنيين ، لن يكون هناك حل تقني لمشكلة الثقة. Blockchain وأطر عدم الثقة والأفكار الأخرى هي أدوات وعمليات لها مكانها ، ولكن في النهاية ، لن نتمكن من حل مشكلة الثقة ما لم نتعلم كيف نفكر في التكنولوجيا بشكل مختلف.

يلزم اتخاذ إجراءات بشأن الثقة الرقمية من أجل الابتكار

قد يكون اختيار التركيز على الثقة الرقمية أمرًا شاقًا - ولهذا السبب جمع المنتدى الاقتصادي العالمي بين قادة التكنولوجيا ورجال الأعمال والقادة الحكوميين والمدافعين عن المواطنين والمستهلكين لفهم ما يجب القيام به من أجل أن تكون القرارات التقنية أكثر جدارة بالثقة. ما وجدناه هو أن أهداف القرارات التقنية لا تقل أهمية عن القرارات نفسها. عند التفكير في التكنولوجيا ، يحتاج القادة إلى إدراك أهمية الأمن والموثوقية والمساءلة والرقابة الجيدة والشمولية والأخلاق والمسؤولية. فقط مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار - وبهدف الحفاظ على قيم وتوقعات الأفراد - يمكن لقادة التكنولوجيا البدء في إعادة بناء الثقة.

يعتبر اتخاذ القرار هذا مسؤولية أساسية للمديرين التنفيذيين ومديري مجلس الإدارة والقادة الآخرين لأنه يحتاج إلى الجمع بين مجموعة من العوامل: الأمن السيبراني والسلامة وقابلية التشغيل البيني والخصوصية والشفافية وقابلية الإصلاح والأخلاق والإنصاف. فقط من خلال تغطية كل هذه الأبعاد يمكن تحقيق الثقة الرقمية. يوضح أحدث تقرير لدينا، كسب الثقة الرقمية: اتخاذ القرار بشأن التقنيات الجديرة بالثقة ، كيفية بناء المزيد من التقنيات الجديرة بالثقة.

كتبت الروائية العظيمة جين أوستن في القرن التاسع عشر ، بصوت شخصيتها الخالدة السيد دارسي، "رأيي الجيد، بمجرد ضياعه، فقد إلى الأبد". في القرن الحادي والعشرين ، أصبح المستهلكون والمواطنون والحكومات وشركاء الأعمال المحتملون أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية مما توقعته جين أوستن. لكننا جميعًا لا نزال نمتلك نفس الطبيعة البشرية ونفس الذكريات الطويلة. لذلك ، هناك خطر حقيقي أنه بمجرد فقدان الثقة في التكنولوجيا والابتكار وبعضنا البعض ، يمكن أن تضيع إلى الأبد.

إذا ضاعت الثقة في التكنولوجيا إلى الأبد، فقد تكون أيضًا إمكانية مستقبل من الابتكار والفرص. لتجنب ذلك، سنحتاج إلى الالتزام بكسب الثقة الرقمية.