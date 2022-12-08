ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة في المنوفية

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة، وذلك خلال الفترة من 25 أكتوبر وحتى 24 نوفمبر 2022.

حيث أشار الدكتور إبراهيم أبو الغار مدير مديرية الطب البيطري أنه إستمراراً لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية، فقد واصلت إدارة المجازر واللحوم بالمديرية جهودها وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على كافة المنشآت الغذائية وأماكن تداول اللحوم بنطاق المحافظة.

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير (30) محضر جنح بإجمالي مضبوطات تزيد عن (10) أطنان و(811) كجم لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع حفاظا على الصالح العام.

وعلى صعيد آخر وتنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لأعمال لجان الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع والتي انطلقت يوم السبت (19) نوفمبر الماضى، أوضح مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه تم الانتهاء من تحصين ما يزيد عن (230) ألف من رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام منذ انطلاق الحملة وحتى الآن، مؤكدا انتظام سير العمل بكافة لجان الحملة القومية من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم التحصينات اللازمة بهدف القضاء على الأمراض والأوبئة وتنمية الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومى.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق التام مع مديرية الطب البيطرى فى تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، مشيداً بمثل هذه الحملات القومية التى تنظمها وزارة الزراعة التى تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية لتنمية الثروة الحيوانية ورفع مستوى معيشة الفلاح.

ويتم ذلك في ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات مضنية لإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.