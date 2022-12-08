بالأسماء.. نتيجة انتخابات مجلس اتحاد طلاب جامعة دمياط

شهد اليوم الخميس، الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة إجراءات انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه وكذلك أمناء وأمناء مساعدين لجان اتحاد الطلاب، وذلك في حضور الدكتور وائل الطيباني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سمير الجمال وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب المستشار القانوني لرئيس الجامعة وعضو اللجنة العليا للانتخابات الطلابية، والدكتور عصام الدسوقي الأستاذ المساعد بقسم علم النفس التربوي والصحة النفسية بكلية التربية وعضو اللجنة العليا للانتخابات الطلابية، و محمد رفعت مدير عام رعاية الطلاب، وكذلك عدد من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري الذين شاركوا في إجراءات الانتخابات الطلابية منذ انطلاقها يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر 2022، وحتى تاريخه.

وأجريت انتخابات أمناء وأمناء مساعدين لجان اتحاد الطلاب وكذلك رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة وسط حضور الطلاب والطالبات أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجامعة، وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من أنس محمود عبده الجمل، رئيساً لمجلس اتحاد طلاب الجامعة،و عمار علاء الدين إبراهيم ،نائباً لرئيس مجلس اتحاد طلاب الجامعة،و خالد أكرم سعد أميناً للجنة الاجتماعية،وأحمد ناصر عبده السيد أميناً مساعداً للجنة الاجتماعية، ومجدي أشرف محمد الدسوقي أميناً للجنة الرياضية، ومحمود محمد خليل، أميناً مساعداً للجنة الرياضية.

كما فازت رحمة إبراهيم أحمد محرم أميناً للجنة الثقافية، وحمادة السيد نحيف محمود أميناً مساعداً لـ اللجنة الثقافية، وحلمي عبد الحليم حلمي أميناً للجنة الجوالة والخدمة العامة، ونيرة أشرف محمد إبراهيم، أميناً مساعداً للجنة الجوالة والخدمة العامة، كما فازت روان نعيم محمد هيكل أميناً للجنة الفنية، نوران فاروق فتحي محمد أميناً مساعداً للجنة الفنية، كما فازت أحمد محمد الشربيني أميناً للجنة الأسر الطلابية،و ندا محمد السيد عبده ، أميناً مساعداً للجنة الأسر الطلابية، كما فاز محمد محمد عبده الألفي أميناً للجنة العلمية الطلابية، وإبراهيم حسين إبراهيم عيسي أميناً مساعداً للجنة العلمية الطلابية.



عقب إجراء الانتخابات وإعلان أسماء الفائزين، قدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب والطالبات الفائزين متمنياً لهم خالص التوفيق والسداد في إنجاز كافة الأنشطة الموكلة إليهم، كما وجه الشكر لكل أعضاء الاتحاد السابق.

عقب ذلك، اجتمع رئيس الجامعة مع رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب في حضور الدكتور وائل الطيباني، والدكتور سمير الجمال والدكتور عصام الدسوقي، ومحمد رفعت، ووجه رئيس الجامعة كلاً من رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب بضرورة العمل على تعظيم دور اتحاد طلاب الجامعة من خلال كافة الأنشطة البناءة، كما كلف رئيس ونائب رئيس اتحاد الطلاب بضرورة البدء في حملات توعية للطلاب والطالبات من خلال الوسائط المختلفة سواء الرقمية أو الورقية تهدف إلى الحفاظ على نظافة الجامعة وخاصة أنه تم بناء الجامعة لخدمتهم وخدمة أبنائهم في المستقبل.

وفي نهاية الاجتماع توجه رئيس الجامعة بخالص الأمنيات لهم ولزملائهم بالتوفيق والسداد، ونتمنى لهم عاماً دراسياً موفقاً ملئ بالأنشطة الطلابية الهادفة.