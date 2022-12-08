إزالة 11 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، متابعته المستمرة والدورية لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء وإزالتها على الفور دون تقاعس أو تهاون تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح اللواء عصام سعد، إلى تكثيف الجهود لإيقاف أي مخالفة للقانون أو تعدي في المهد وإزالتها قبل تفاقمها وعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال المقبلة ومستقبلها في غذاء سليم، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لها بكل حسم وشدة دون تهاون أو تقاعس بالمراكز والقرى والنجوع.

وأضاف محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ عدد من الإزالات الفورية لحالات بناء على الأراضي الزراعية ومخالفات لقانون البناء بقرى مراكز صدفا والفتح والبداري، حيث تم تنفيذ 11 حالة إزالة لتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة والطريق العام سواء ببلوكات بيضاء أو أعمدة خرسانية أو فك شدة خشبية، لافتًا إلى التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

حيث جاءت تلك الحملات بمشاركة خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا وعبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة الفتح ومحمد حسن الديب، رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي إدارات الخدمات والإشغالات ومسؤولي حماية الأراضي والجمعيات الزراعية والبيئة وأملاك الدولة والري وحماية النيل وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية لتلك الوحدات المحلية التابعة لها، مؤكدًا استمرار تنفيذ الإزالات لأي تعديات قد تحدث بنجوع وقرى المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه لا تهاون مع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ويتم التعامل الفوري معها وإزالتها في المهد وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على أي نوع من أنواع التعديات وفي إطار خطة الدولة.

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