الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حركة تداول السفن والحاويات العامة في ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 32031 طنًا تشمل: 4000 طن رمل و17120 طن يوريا و10911 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 39535 طنًا تشمل: 6981 طن قمح، و1384 طن رخام، و6500 طن خردة، و2284 طن عدس، و7980 طن ابلاكاش، و4436 طن صويا، و100 طن ذرة و9870 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 838 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 98 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3472 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 167923 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124879 طنًا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4012 شاحنة.

ميناء دمياط دمياط حاويات محافظ دمياط محافظة دمياط

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