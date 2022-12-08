«حياة كريمة الأمل».. قطار القوافل الطبية والبيطرية ينطلق فى المحافظات لخدمة الأهالى

نظمت مبادرة «حياة كريمة»، بالتعاون مع الجامعات في المحافظات، قوافل طبية وبيطرية، ضمت تخصصات هامة كالعظام والأطفال والباطنية والجلدية، والكشف وصرف العلاج بالمجان، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وقال شريف غازي، أحد المستفيدين من المبادرة: "حياة كريمة غيرت حياتنا، إحنا مكناش عايشين، أصبح عندنا مدرسة ومركز شباب في عزبة أبوصميدة التابعة للوحدة المحلية قصاصين الشرق، مركز ومدينة الحسينية".

- «حياة كريمة» ساعدتنى فى العلاج والكشف بالمجان أنا وأصدقائى

وأضاف محمد عبدالله، أحد أهالي السويس: "حياة كريمة ساعدتني في العلاج والكشف بالمجان أنا وأصدقائي بعد أن كنت لا أهتم بالكشف، ولكن المبادرة غيرت حياتنا إلى الأفضل، ومن يحتاج إلى عملية أو أشعة أو تحاليل يتم عمل تحويل لنا للمستشفى، ويتم عمل اللازم تحت إشراف أطقم طبية متعاونين، وغيرت البنية التحتية لقريتنا، بالإضافة إلى مساعدة بناتنا في الزواج".

وتابع محمد حسين، أحد أهالي قنا: "قطار القوافل الطبية مستمر في مركز دشنا، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، والجميع متعاون، وكانت المواشي تحتاج إلى تطعيمات وكشف، والمبادرة قامت بتطعيمها وأخذ العلاج الكافي بالمجان.. شكراً الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامك بأهالي قنا".

وتضم القوافل الطبية كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وتسعى "حياة كريمة" إلى الاستقرار وتحقيق أهداف أهالي الريف وتوعيتهم من جانب المجلس القومي للمرأة، وذلك من خلال ورش للتوعية وتعليم السيدات الحرف المختلفة لحياة أفضل لهم يستفيدوا منها في حياتهم اليومية وتغير البنية التحتية للقرى الأكثر فقرًا.