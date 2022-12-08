الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن: 8 معسكرات تدريبية لـ1000 متطوع بصندوق مكافحة الإدمان

نيفين القباج
نيفين القباج

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن تطوير أدلة وبرامج العمل بالمدارس لتتواكب مع كل التغيرات التي طرأت على قضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة، التي تعتمد على حزمة متكاملة من الأدوات الوقائية التي تنتهج الأساليب التفاعلية والنماذج الأدبية والفنية والرياضية لتناسب كل الشرائح المستهدفة، بالتنسيق والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وخلال شهر نوفمبر الماضي تم تنظيم 8 معسكرات تدريبية بمشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان من مختلف المحافظات، وقد خاض جميع المتطوعين بعد تدريبهم اختبارات متكاملة لتقييم الجوانب المهارية والمعرفية من خلال لجنة من الخبراء والمتخصصين؛ وذلك لاعتمادهم كمدربين مؤهلين لتطبيق برامج الوقاية من المخدرات بالمدارس في نموذج متكامل لتمكين الشباب من المشاركة المجتمعية الفعالة والمؤثرة المبنية على منهج علمي رصين.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني برنامج الوقاية من المخدرات والمقرر تنفيذه في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية بمشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن المؤسسات التعليمية كانت وستظل أحد أهم روافد بناء وتشكيل الوعي والاتجاهات للأطفال والنشء تجاه مختلف القضايا.

الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور عمرو عثمان الأمم المتحدة المعني بالمخدرات إدمان المواد المخدرة مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

حقيقة تدريس الكيمياء لـ«5 ابتدائى» من العام المقبل

تراجع كبير فى السوق.. سعر الذهب اليوم الخميس 8-12-2022

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

مصرع طفلة سقطت من أعلى منزلها فى البحيرة

وزارتا التضامن والتعليم تطلقان برنامج الوقاية من المخدرات فى 6 آلاف مدرسة

وزيرة التضامن: 8 معسكرات تدريبية لـ1000 متطوع بصندوق مكافحة الإدمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما حدث في ألمانيا، جرس إنذار ما زال يرن!

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟