وزيرة التضامن: 8 معسكرات تدريبية لـ1000 متطوع بصندوق مكافحة الإدمان

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، عن تطوير أدلة وبرامج العمل بالمدارس لتتواكب مع كل التغيرات التي طرأت على قضية تعاطي وإدمان المواد المخدرة، التي تعتمد على حزمة متكاملة من الأدوات الوقائية التي تنتهج الأساليب التفاعلية والنماذج الأدبية والفنية والرياضية لتناسب كل الشرائح المستهدفة، بالتنسيق والتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ وخلال شهر نوفمبر الماضي تم تنظيم 8 معسكرات تدريبية بمشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة الإدمان من مختلف المحافظات، وقد خاض جميع المتطوعين بعد تدريبهم اختبارات متكاملة لتقييم الجوانب المهارية والمعرفية من خلال لجنة من الخبراء والمتخصصين؛ وذلك لاعتمادهم كمدربين مؤهلين لتطبيق برامج الوقاية من المخدرات بالمدارس في نموذج متكامل لتمكين الشباب من المشاركة المجتمعية الفعالة والمؤثرة المبنية على منهج علمي رصين.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني برنامج الوقاية من المخدرات والمقرر تنفيذه في 6 آلاف مدرسة على مستوى الجمهورية بمشاركة 1000 شاب وفتاة من المتطوعين لدى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وصرحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن المؤسسات التعليمية كانت وستظل أحد أهم روافد بناء وتشكيل الوعي والاتجاهات للأطفال والنشء تجاه مختلف القضايا.