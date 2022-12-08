حبس المتهم بالنصب على راغبي تأجير الشقق والشاليهات عبر فيسبوك 4 أيام

قررت النيابة العامة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والاستيلاء على أموالهم فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من عدد من المواطنين بتعرضهم لجرائم النصب والإحتيال من خلال قيام مجهول بتدشين العديد من الإعلانات عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشبكة الإنترنت تتضمن عروض تأجير فيلات وشاليهات ببعض المناطق الساحلية بأسعار مخفضة، مما مكنه من إستدراج العديد من ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بمُحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (هواتف محمولة، بفحصهم فنياً تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الوقائع المُشار إليها ووجود محفظة إلكترونية بها إثار لمعاملات مالية)، بمواجهته أقر بإرتكابه لتلك الوقائع بقصد النصب والاحتيال على المواطنين لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة.