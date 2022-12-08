الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بالأسماء.. وزير الأوقاف والمفتي يفتتحان الدورة التدريبية لأئمة الجزائر

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قبل قليل، الدورة العلمية المتخصصة لأئمة دولة الجزائر بالقاعة الرئيسية الكبرى بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية، وذلك بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويضم وفد أئمة دولة الجزائر 19 عالمًا من أئمة وقيادات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بدولة الجزائر الشقيقة، وهم: 

1. الشيخ فارس المانع، وكيل أوقاف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
2. الشيخ هشام بوناب، وكيل أوقاف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
3. الشيخ مخدوم بن زيان، وكيل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
4. الشيخ محمد الأمين الحسني، وكيل أوقاف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 
5. الشيخ رضوان تليلي، وكيل أوقاف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
6. الشيخ محمد بن زيطة، وكيل أوقاف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
7. الشيخ عبد السلام حاذقي، وكيل أوقاف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
8. الشيخ عبيدة بن عمرة، وكيل أوقاف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
9. الشيخ سفيان بو مزواد، وكيل أوقاف بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
10. الشيخ يحيى دوبة، رئيس مصلحة الإرشاد الديني بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
11.  مراد مساوي، مفتش إدارة أملاك وقفية.
12.  خالد قراين، مفتش إدارة أملاك وقفية.
13. الشيخ عبدالرحمن مهيدي، إمام وخطيب بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 
14. الشيخ سيدي محمد زكري، إمام وخطيب بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
15. الشيخ العيد بن بداري، إمام وخطيب بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
16. الشيخ خليفة بشاطة، إمام وخطيب بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
17. الشيخ مصطفى راشدي، إمام وخطيب بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
18. الشيخ عبدالقادر مولاي، إمام وخطيب بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
19. الشيخ دحماني حمادي، إمام وخطيب بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف دولة الجزائر مسجد النور بالعباسية المجلس الاعلى للشئون الاسلامية

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