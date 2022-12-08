مواعيد مباريات اليوم الخميس 8-12-2022 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، والتي تشهد إقامة مباريات بطولة كأس العالم 2022، في ظل توقف المباريات في الدوريات العربية والأوروبية في الفترة الحالية.

وتنطلق اليوم الخميس، 4 مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023، ضمن منافسات الجولة السادسة، وهي: مباراة سموحة ضد أسوان، ومباراة إنبي ضد حرس الحدود، ولقاء فيوتشر ضد الاتحاد السكندري، بالإضافة إلى مباراة سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

- سموحة × أسوان: في الساعة الثالثة إلا الربع عصرًا بتوقيت القاهرة، على استاد "بتروسبورت"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

- إنبي × حرس الحدود: في الساعة الثالثة إلا الربع عصرًا بتوقيت القاهرة، على إستاد "الإسكندرية"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 3 HD

- فيوتشر × الاتحاد السكندري: في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد "السلام"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 2 HD

- سيراميكا كليوباترا × الإسماعيلي: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد "السلام"، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD

المتأهلون لدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022

من ناحية أخرى، من المنتظر أن تنطلق، غدًا الجمعة، منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022، المُقامة حاليًا في قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى يوم 18 ديسمبر المقبل.

وتأهلت 8 منتخبات إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم، في وسط عدد من المفاجآت التي شهدتها النسخة الحالية، بخروج منتخب إسبانيا من دور الـ16 أمام المغرب.

وجاءت الأندية المتأهلة لدور ربع النهائي من مونديال 2022، على النحو التالي: هولندا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، كرواتيا، البرازيل، المغرب، والبرتغال.