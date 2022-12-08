الخميس 08 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أرابيان بيزنس: اقتصادات الشرق الأوسط تنتظر جني ثروة تجارية في عام 2023

الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري

قالت صحيفة "ارابيان بيزنس"، أن اقتصادات الشرق الأوسط تنتظر جني ثروة تجارية في عام 2023، والعديد من الاتجاهات في المنطقة تدفع أهميتها كمركز للتجارة العالمية.

ذكرت الصحيفة أن دولة الإمارات العربية المتحدة  تعهدت وغيرها في "COP 26" في جلاسكو، بالمحايدة الكربونية، ومع انعقاد مؤتمر "COP 28" في إكسبو سيتي دبي في نوفمبر المقبل، سيستمر هذا في أن يكون بارزًا في عام 2023. .

و يقول رؤساء الإمارات والسعودية إن عام 2023 سيكون عاماً جيداً، والمنطقة جادة بشأن إزالة الكربون وهي في عجلة من أمرها. 

وكان على رأس جدول أعمال صندوق الثروة السيادية ، قبل أي حديث عن التجارة والاستثمار المتبادلين، إزالة الكربون من سلسلة التوريد الخاصة بهم ، مع إدراك أن المواد الصناعية الرئيسية من الأسمنت والأمونيا والبولي إيثيلين والألمنيوم والصلب هي المكان الذي تكمن فيه أكبر الجوائز وبالتالي تكمن التحديات الرئيسية.

-  ثقة متواصلة في إمكانيات الاقتصاد المصري

وكان نقل موقع "تريد آرابيا" المعني بالاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إشادة شركة ADQ "القابضة- أبوظبي"، وهي شركة استثمارية إماراتية كبرى بأداء الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية.

وأوضح الموقع أن شركة "القابضة" (ADQ) الإماراتية كانت قد أعلنت مؤخرًا عن إنجازها لعددٍ من الصفقات الاستثمارية في شركات مدرجة في البورصة المصرية، ضمن القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري، في إطار التزامها بالاستثمار في تنمية الاقتصاد المصري على المدى البعيد، من خلال منصّتها الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة، والتي تصل قيمتها إلى 20 مليار دولار أمريكي.

ولفت إلى أن استثمارات الشركة تعكس الثقة المتواصلة بإمكانيات الاقتصاد المصري، لاسيما مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر وتفوقه على غالبية اقتصادات الأسواق الناشئة.

COP26 اقتصادات الاقتصاد المصرى الإمارات العربية المتحدة الإمارات العربي الإمارات العربية

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