الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية: لن نقدم أى تنازلات فى مفاوضات التوازن الاستراتيجى مع الولايات المتحدة

سيرغي ريابكوف
سيرغي ريابكوف

 قال نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف، إن بلاده لن تقدم أي تنازلات من جانبها في مفاوضات التوازن الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

 

ووفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية، فقد قال: “إنه في حال وافق الأمريكيون على استئناف الحوار على أساس متكافئ فإن روسيا مستعدة لذلك”.

وتابع: “روسيا لا تستطيع توقع نتائج الحوار إلا إذا فهم الجانب الآخر أن تنازلات أحادية الجانب من موسكو مستبعدة”.

وحول معاهدة "ستارت" للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، فاعتقد المسؤول الروسي أن التقييم الصحيح هو أنها معلّقة، لكنه لم يؤكد انتهاء العمل بها، موضحاً أن اجتماع اللجنة الاستشارية الثنائية لبحث المعاهدة قد تم تأجيله وليس إلغاؤه.

 

البنتاجون: الدعم العسكرى لكييف أثر على مخزوناتنا من الأسلحة

كشفت نائبة مساعد رئيس البنتاجون كيمبرلي جاكسون، أن تقديم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا أدى إلى تعقيد عملية متابعة مخزونات الأسلحة الأمريكية.

 

وقالت في كلمة عبر الإنترنت في "مركز الأمن الأمريكي الجديد": "هذه عملية مسؤولة ومكثّفة يمكننا من خلالها الاخذ في عين الاعتبار المطالب القادمة من الأوكرانيين. ولا يمكن لأي شخص عمل في الوزارة المبالغة في تقديرها مدى صعوبتها حقا".

يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي قدّم الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون لمراجعة الأموال المخصّصة لمساعدات أوكرانيا.

 

واشنطن: بوتين يستخف بالسلاح النووي

اتهمت الولايات المتحدة، الأربعاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "بعدم المسؤولية" و"الاستخفاف" بالأسلحة النووية، في أعقاب إعلانه إمكانية استخدام بلاده الأسلحة النووية في حالات الدفاع عن نفسها فقط.


وقال متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريحات صحفية إن "أي استخفاف في الحديث عن الأسلحة النووية غير مسؤول على الإطلاق"، واصفا حديث بوتين بأنه "فضفاض".
 

وجاءت تصريحات برايس تعليقا على إعلان بوتين بأن روسيا قد تلجأ لهذه الأسلحة "ردا على ضربة معادية من هذا النوع على أراضيها".
 

وفي وقت سابق، حذر بوتين من تصاعد خطر الحرب النووية، مشددا على أن روسيا تعتبر الأسلحة النووية "وسيلة للدفاع عن نفسها".

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