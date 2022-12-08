لجنة حماية الأطفال بالبحيرة تناقش الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال

عقدت اللجنة الفرعية لحماية الأطفال بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، اجتماعها الدوري برئاسة اللواء الدكتور عبد العزيز قطاطو رئيس اللجنة ورئيس مركز ومدينة كفر الدوار، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الفرعية ووحدة الحماية بكفر الدوار.

بدأ الاجتماع بترحيب "رئيس اللجنة" بالحضور لأعضاء اللجنة الفرعية وأعضاء وحدة الحماية، مشيدًا بجهودهم المبذولة من أجل تفعيل دور اللجنة بنطاق مركز ومدينة كفر الدوار، والعمل على الحد من الأخطار التي تلحق بالأطفال وسرعة التعامل مع البلاغات الواردة، وذلك من خلال الدعم المستمر من اللجنة العامة لحماية الأطفال بالبحيرة ومقررتها النائبة الدكتورة أمل زكريا، والتي تحرص دائمًا على دعم اللجنة وخاصةً أعضاء وحدة الحماية بكفر الدوار.

وأكد اللواء الدكتور عبد العزيز قطاطو، رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، أن الاجتماع تضمن عرض أعمال وأنشطة اللجنة الفرعية ووحدة الحماية خلال الشهر الماضي، وكذلك التكليفات الواردة من مقررة اللجنة العامة بخصوص إعداد مقترح لدعم دور اللجان الفرعية، وإعداد خطة عمل اللجنة، وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة باللجنة من بينها وضع مقترح بسياسات عمل اللجنة العامة واللجان الفرعية، وخريطة الخدمات بكفر الدوار، فضلًا عن استعراض الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة، ومناقشة رؤية اللجنة الفرعية لمواجهة عمل الأطفال ودور أعضاء اللجنة والجهات المختصة، فضلًا عن عرض استمارة رصد الطفل العامل لتعميمها على الجهات المختصة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الفرعية لحماية الأطفال بكفر الدوار، وهم العميد عادل محبوب مأمور قسم شرطة كفر الدوار، والدكتور مصطفى حنيش مدير عام الإدارة الصحية، وأشرف فؤاد مدير عام الإدارة التعليمية، وعبير محمد أحمد مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي، ومروة رافع مقررة اللجنة.

ياتى ذلك في إطار تنفيذ تعليمات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بخصوص لجان حماية الأطفال، وكذلك التكليفات الواردة من النائبة الدكتورة أمل زكريا مقررة اللجنة العامة لحماية الأطفال بالبحيرة،.

