الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلى المقبلة فى الدورى المصرى بعد الفوز على المحلة

الأهلي
الأهلي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الاتحاد السكندري، في المباراة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري في الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي، الفوز على غزل المحلة بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي الأهلي بيرسي تاو في الدقيقة 16 وبرونو سافيو في الدقيقة 29.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 15 نقطة حققها من الفوز في المواجهات الخمس التي خاضها بمسابقة الدوري حتى الآن، وتوقف رصيد غزل المحلة عند 10 نقاط في المركز الرابع.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري

تقام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل الموافق 12 ديسمبر، في تمام السابعة مساء على ملعب "الأهلي وي السلام" ضمن منافسات الجولة الرابعة المؤجلة من الدوري الممتاز.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة، حيث إنها الناقل الحصري للمسابقات والبطولات المصرية.

الاهلى الاتحاد السكندرى الدورى المصرى غزل المحله

رئيس التحرير

وائل لطفي

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