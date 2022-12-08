الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نجل عمار الشريعي: والدي بدأ تأليف موسيقى للحفلات المدرسية من الابتدائي

عمار الشريعي
عمار الشريعي

كشف مراد الشريعي، نجل الموسيقار عمار الشريعي، سر عدم اتجاهه للموسيقى مؤكدًا أن العامل الأول هو الموهبة والتي لم يمتلكها ولهذا قرر دراسة علوم كمبيوتر.

موهبة عمار الشريعي ظهرت في سن صغيرة

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية": "البيت كان فيه موسيقى غربي وعربي، لكن مش بايدي الموهبة فوالدي موهبته ظهرت في سن صغيرة جدًا وبدأ من العزف على بيانو في بيته وعزف بدون تعليم وكان يؤلف مقطوعات موسيقية من الابتدائي للحفلات المدرسية".

وأكد ترحيبه بإعادة نشر ألحان والده بأصوات جديدة، وأن هناك أعمالًا نادرة لوالدة ظهرت خلال العامين الماضيين وقام بطرحها أون لاين خاصة المتعلقة بصوته ولكن هناك أشياء يراعي فيها حقوق الملكية الفكرية.

أشار إلى أن والده لم يكن يحب أغانيه بصوته، مؤكدًا أن هناك شباب على صفحة والده عبر فيسبوك قاموا بالبحث عن أعمال نادرة جدًا لوالده وطرحها بشكل تطوعي منهم بمجرد حبهم لعمار الشريعي.

وتابع أن والده رحل وهو في سن صغيرة، والآن يكتشف أعمال نادرة له ولم يكن يعرفها من قبل.

اقرأ أيضًا

يوسف الحسيني: من أي بوابات الجنة خرجت موسيقى عمار الشريعي؟

عمار الشريعي سن صغيرة موهبته مقطوعات للحفلات المدرسية

مواد متعلقة

في ذكرى رحيله.. أسرار من نشأة وحياة الموسيقار عمار الشريعي

في ذكرى وفاته.. محطات في حياة الموسيقار الراحل عمار الشريعي

«البصير رغم العمى».. حكايات عن الموسيقار عمار الشريعي

تلميذة عمار الشريعي.. «نهى» أنامل ذهبية وهبتها البصيرة إبداع موسيقي

بعد5 سنوات.. أغنية «عبدالوهاب» تُنهي قطيعة عمار الشريعي ووالدته

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

الدولة تسخّر قدراتها للمواطنين.. أبرز تصريحات مدبولي عن اختفاء السلع

وحدة حماية الطفل تلزم أهلية الطفلين المخطوبين بالشرقية بتوقيع إقرارات لمنع تزويجهما

طلب رسمى من الزمالك إلى رابطة الأندية بسبب حكم مباراة الطلائع

مدير صحة السويس يتفقد أقسام الطوارئ بمستشفيات الحميات والصدر

مستشار الأمن القومى العراقى: حكومة السودانى ترفع شعار الانفتاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟