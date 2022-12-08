نجل عمار الشريعي: والدي بدأ تأليف موسيقى للحفلات المدرسية من الابتدائي

كشف مراد الشريعي، نجل الموسيقار عمار الشريعي، سر عدم اتجاهه للموسيقى مؤكدًا أن العامل الأول هو الموهبة والتي لم يمتلكها ولهذا قرر دراسة علوم كمبيوتر.

موهبة عمار الشريعي ظهرت في سن صغيرة

أضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية": "البيت كان فيه موسيقى غربي وعربي، لكن مش بايدي الموهبة فوالدي موهبته ظهرت في سن صغيرة جدًا وبدأ من العزف على بيانو في بيته وعزف بدون تعليم وكان يؤلف مقطوعات موسيقية من الابتدائي للحفلات المدرسية".

وأكد ترحيبه بإعادة نشر ألحان والده بأصوات جديدة، وأن هناك أعمالًا نادرة لوالدة ظهرت خلال العامين الماضيين وقام بطرحها أون لاين خاصة المتعلقة بصوته ولكن هناك أشياء يراعي فيها حقوق الملكية الفكرية.

أشار إلى أن والده لم يكن يحب أغانيه بصوته، مؤكدًا أن هناك شباب على صفحة والده عبر فيسبوك قاموا بالبحث عن أعمال نادرة جدًا لوالده وطرحها بشكل تطوعي منهم بمجرد حبهم لعمار الشريعي.

وتابع أن والده رحل وهو في سن صغيرة، والآن يكتشف أعمال نادرة له ولم يكن يعرفها من قبل.

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