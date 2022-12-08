الخميس 08 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوى العاملة تعلن عن حاجتها لفنيين للعمل بالعاشر من رمضان

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، عن حاجتها لتوظيف فنيين بمصانع شركة "النساجون الشرقيون" بمدينة العاشر من رمضان.

 

وحددت المديرية، الشروط المطلوبة في المتقدم لتلك الوظائف في أن يكون حاصل على مؤهل متوسط (دبلوم صنايع، جميع التخصصات)، أن يكون لديه شهادة إنهاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها نهائيا، ويفضل أن يكون من قاطني محافظة الشرقية.


وعلى من يرغب في إجراء المقابلة الشخصية للحصول على الوظيفة، التوجه لمقر الشركة بالعاشر من رمضان، طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، المنطقة الصناعية 3، أيام الأحد والثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة صباحا، أو الاستفسار على أرقام 0554411138، أو 0554411137.

مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية القوى العاملة فنيين شركة النساجون الشرقيون العاشر من رمضان

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وائل لطفي

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