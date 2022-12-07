الخميس 08 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

موعد مع الكينج: أول بوستر لحفل محمد منير فى رأس السنة

منير
منير

كشفت الجهة المنظمة لحفل الفنان محمد منير في رأس السنة 2023، عن البوستر الأول لحفل الكينج المقرر أن يقام في 30 ديسمبر الجاري داخل جول سبورت سيتي بالقاهرة الجديدة.

ويستعد منظما الحفل إيمان عماد ورافى فايز، بتجهيزات ومواصفات لايف أكثر من عالمية تجعل الاحتفالية المصرية هى الأضخم وسط احتفالات دول العالم برأس السنة 2023.

وتتراوح فئات أسعار تذاكر الكينج محمد منير من 300 للفئة العادية و550 للفئة الأمامية و750 للـvip و1000 للـvip لاونج وتفتح الأبواب في الخامسة مساءً يوم الحفل.

كان صناع الأغنية الجديدة للكينج قد أعلنوا عن تعاون جديد يجمع بين محمد منير، والشاعر الغنائى أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، وذلك من خلال أغنية «سالوجا» التى تم الانتهاء من تسجيلها وتصويرها أيضًا على طريقة الفيديو كليب ويجرى حاليًا العمل على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج لتكون الأغنية جاهزة لعرضها في الاحتفالات بالسنة الجديدة. 

وأكد منير أن الأغنية ستكون مفاجأة لجمهوره، مشيرًا إلى سعادته بإعادة التعاون مع كل من أمير طعيمة وعمرو مصطفى.

على الجانب الآخر، أشار طعيمة إلى أنه سعيد بالتعاون الجديد مع الكينج من خلال أغنية «سالوجا»، والتى ستكون خطوة جديدة في مشوار من الأغانى قدمها مع منير منذ 2003، عندما شارك في تقديم أغانى مثل أحمر شفايف وابكى وبحر الحياة، وقال: «فى كل مرة نعمل معًا أشعر بالسعادة التي أحسست بها في المرة الأولى، فهو منير واحد فقط".

الجاري التعاون التى الجانب الاما الحفل الحي

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