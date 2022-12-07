بعد ارتفاع أسعار الذهب.. نصيحة من إعلامية للفتيات قبل الزواج

علقت الإعلامية سهير جودة على الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية، موجهة نصيحة للشباب الذي يستعد للزواج.

مش مهم الذهب

وقالت سهير، خلال حلقة برنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار: "مش مهم الذهب، انت شوف كنت عامل ميزانية بكام للجواز، وابدأوا امشوا عليها، مش لازم تجيبوا أكتر من قطعة، اشتروا باللي موجود لأن هو نفس الثمن، متغيروش الميزانية".

وأضافت: "على فكرة الذهب مش مهم، وأعتقد أن أولويات البنات لازم تتغير، واعتقد إن أهم حاجة للبنت إنها تكون مع شخص أمين، وتشعر بالأمان معه، ولديه طموح في الحياة، ويحترمها، أما باقي التفاصيل الاخرى كملوها باللي موجود، لأن أغلب الناس عاملين كده، ابداوا حياتكوا بحاجات بسيطة وكملوها بعدين مع بعض، وهتستمتعوا بكل التفاصيل دي، بلاش شكليات".