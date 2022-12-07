تطوير منظومة التعليم فى قرية «الوسطى» بأسيوط ضمن «حياة كريمة»

اهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمنظومة التعليم داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، وجاء ذلك من خلال ترميم وإصلاح المدارس القديمة وتزويدها بالأجهزة التعليمية الحديثة، إلى جانب إنشاء مدارس جديدة على أعلى مستوى لاستقبال جميع الطلاب، كما قامت المبادرة بتوفير مقاعد جديدة لجلوس الطلاب عليها.

وقامت المبادرة بإصلاح وتطوير منظومة التعليم داخل قرية «الوسطى» التابعة لمحافظة أسيوط، وكان ذلك بمثابة حلم لدى جميع الطلاب بعدما عانوا على مدار سنوات من قلة الخدمات داخل قريتهم.

تأهيل المدارس.. ومدها بمكتبات وملاعب

فى ذلك الإطار استعرض جمعة سعيد، أحد سكان مركز «الفتح»، أوجه التطوير التى أحدثتها مبادرة «حياة كريمة» فى المدارس داخل قريته «الوسطى»، خاصة أنها كانت ذات مبانٍ متهالكة قديمة.

إلى جانب تهالك المبانى وتكدس الطلاب فى الفصول، افتقرت هذه المدارس إلى أدوات ووسائل التعليم، ولا توجد بها مكتبات أو ملاعب لممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، كما أن أفنيتها محدودة المساحة ومليئة بالقمامة والأكياس البلاستيكية، وفق «سعيد».

وأضاف أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عملت على إنشاء مدارس جديدة فى القرية، وتزويدها بأثاث حديث وأجهزة تعليمية متطورة، إلى جانب تجديد المدارس القديمة، عن طريق إعادة بناء وترميم مبانيها، وإنشاء فصول وملاعب كرة قدم ومكتبات بها، وتوفير كتب فى مختلف المجالات من أجل الارتقاء بالمستوى الثقافى لطلابها، بالإضافة إلى زراعة مساحات خضراء واسعة داخلها.

وكشف عن أن الطلاب ابتعدوا عن الدروس الخصوصية، بعد أن وفرت لهم مبادرة «حياة كريمة» حصصًا تعليمية وتربوية داخل المدارس، وذلك فى كل المواد الدراسية لجميع المراحل التعليمية، إلى جانب تنمية وعيهم الثقافى من خلال المكتبات المتطورة، وصولًا إلى تنظيم دورات فى مختلف الرياضات، ومنح أصحاب المركز الأول مكافأة مالية كبيرة.