الخميس 08 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تطوير منظومة التعليم فى قرية «الوسطى» بأسيوط ضمن «حياة كريمة»

حياة كريمة
حياة كريمة

اهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمنظومة التعليم داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، وجاء ذلك من خلال ترميم وإصلاح المدارس القديمة وتزويدها بالأجهزة التعليمية الحديثة، إلى جانب إنشاء مدارس جديدة على أعلى مستوى لاستقبال جميع الطلاب، كما قامت المبادرة بتوفير مقاعد جديدة لجلوس الطلاب عليها.

وقامت المبادرة بإصلاح وتطوير منظومة التعليم داخل قرية «الوسطى» التابعة لمحافظة أسيوط، وكان ذلك بمثابة حلم لدى جميع الطلاب بعدما عانوا على مدار سنوات من قلة الخدمات داخل قريتهم.   

تأهيل المدارس.. ومدها بمكتبات وملاعب

فى ذلك الإطار استعرض جمعة سعيد، أحد سكان مركز «الفتح»، أوجه التطوير التى أحدثتها مبادرة «حياة كريمة» فى المدارس داخل قريته «الوسطى»، خاصة أنها كانت ذات مبانٍ متهالكة قديمة.

إلى جانب تهالك المبانى وتكدس الطلاب فى الفصول، افتقرت هذه المدارس إلى أدوات ووسائل التعليم، ولا توجد بها مكتبات أو ملاعب لممارسة الرياضة بمختلف أنواعها، كما أن أفنيتها محدودة المساحة ومليئة بالقمامة والأكياس البلاستيكية، وفق «سعيد».

وأضاف أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» عملت على إنشاء مدارس جديدة فى القرية، وتزويدها بأثاث حديث وأجهزة تعليمية متطورة، إلى جانب تجديد المدارس القديمة، عن طريق إعادة بناء وترميم مبانيها، وإنشاء فصول وملاعب كرة قدم ومكتبات بها، وتوفير كتب فى مختلف المجالات من أجل الارتقاء بالمستوى الثقافى لطلابها، بالإضافة إلى زراعة مساحات خضراء واسعة داخلها.

وكشف عن أن الطلاب ابتعدوا عن الدروس الخصوصية، بعد أن وفرت لهم مبادرة «حياة كريمة» حصصًا تعليمية وتربوية داخل المدارس، وذلك فى كل المواد الدراسية لجميع المراحل التعليمية، إلى جانب تنمية وعيهم الثقافى من خلال المكتبات المتطورة، وصولًا إلى تنظيم دورات فى مختلف الرياضات، ومنح أصحاب المركز الأول مكافأة مالية كبيرة.

حياة كريمه التعليمية المدارس المبادرة الطلاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى أى مرحلة نحن؟

الأكثر قراءة

تحذير عالمي.. القصة الكاملة لمتحور كورونا الجديد الأشد فتكا

مباحث بولاق الدكرور تصطاد «فتحى الأبيض» وبحوزته 30 كيلو بودر

كل شىء عن الفاتورة الإلكترونية| «المالية» عن المنظومة الجديدة: لا تغيير بالمعاملات الضريبية

قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة» بقرية المعابدة الغربية فى أسيوط

خبير تغيرات مناخية يكشف جهود الدولة فى حماية الشواطئ

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023 لدخول امتحانات الترم الأول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

حرب الطاقة وسلاح العقوبات بين روسيا والغرب

أسماء محفوظ

عدم التقدير نهاية العلاقات

د. بهي الدين مرسي

إدارة العقل دون رخصة

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟