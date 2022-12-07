الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

محافظات

وكيل «صحة بني سويف» يتفقد مستشفى سمسطا المركزى

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة

تفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الأربعاء، مستشفى سمسطا المركزي، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لتقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات بحضور الدكتور أحمد بغدادى وكيل المديرية ومدير الطب العلاجى، والدكتورة رحاب عبد الغنى مديرة المستشفيات، والدكتورة مها حسن مدير إدارة التمريض والدكتورة منى أبوزيد مدير إدارة الصيدلة والدكتورة سحر يحيي مديرة المستشفى.

وتم المرور على العيادات الخارجية عيادة الرمد، النساء، الأطفال، الجلدية، الجراحة، العظام، باطنة لمتابعة تواجد الأطباء ومقدمى الخدمة كما تم المرور علي قسم الأسنان والعلاج الطبيعي بالمستشفى، وقسم التعقيم للتأكد من عمله طبقا لمعايير مكافحة العدوي.

كما قام وكيل وزارة الصحة بالمرور على مطبخ المستشفى والتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والجودة ومكافحة العدوى أثناء إعداد الوجبات للمرضى، والمرور على مستشفى الرحمة المبنى المؤجر لتقديم الخدمة الصحية ملحقة بمستشفى سمسطا، والمرور على الاستقبال والطوارئ والتأكد من توفير المستلزمات والأدوية.

كما تم المرور على الأقسام الداخلية بالمستشفى: النسا، والجراحة، والأطفال، وقسم العناية المركزة والتأكد من توافر المستلزمات والأدوية والصيانة الدورية الأجهزة والمرور على قسم الكلى والتأكد من تقديم الخدمة والسماع للمرضى وتذليل أى عقبات تواجهم بالتعاون مع مدير المستشفى.

الإستقبال والطوارئ الخدمة الصحية الدكتور محمد يوسف الطب العلاجي بني سويف جراحة العظام

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