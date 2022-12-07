الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

إمام عاشور رجل مباراة الزمالك وطلائع الجيش

إمام عاشور
إمام عاشور

توج إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش التي أقيمت بينهما، اليوم الأربعاء، في مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل إمام هدفا وصنع آخر في انتصار الزمالك على طلائع الجيش برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم على ستاد الكلية الحربية في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك، أحمد سيد زيزو في الدقيقة 43 وإمام عاشور في الدقيقة 57 وأحمد فتوح في الدقيقة 83 ويوسف أسامة نبيه في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع.

ارتفع رصيد الزمالك عند 11 نقطة في المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر برصيد 15 نقطة.

وتوقف رصيد طلائع الجيش عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.
 

إمام عاشور الزمالك طلائع الجيش الدورى المصرى

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