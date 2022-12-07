الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

كيف تُنجح قطاع الأعمال في جذب الاستثمارات الأجنبية.. خبير يجيب

الدكتور حامد جميل
الدكتور حامد جميل

قال د.حامد جميل، الاستشاري الاقتصادي، إن آليات جذب الاستثمارات الأجنبية في شركات قطاع الأعمال العام يتمثل في تنمية مناخ الاستثمار وتطوير الشركات.

أضاف الخبير الاقتصادي، لـ"الدستور"، أن هيكلة الشركات وتحسين منظومة الإدارة في الشركات والمصانع والعمل على وضع خريطة للفرص الاستثمارية الموجودة في شركات قطاع الأعمال العام يسهم في زيادة جلب الاستثمارات الأجنبية لشركات قطاع الأعمال العام.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه لا بد من وضع منهج واضح لرؤية الدولة من شركات قطاع الأعمال العام حيث إنها تمثل استثمارات الدولة لذا لا بد على العمل على وضع آليات مناسبة تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في شركات قطاع الأعمال العام.

أشار إلي أنه لا بد من وضع رقابة حازمة على إدارات الشركات في إطار تنظيم آليات العمل وإظهار الكفاءات والموارد الموجودة في العاملين والحرص على تنمية ورفع كفاءات العاملين.

وأكد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، على ضرورة التنسيق وتحقيق التكامل بين الشركات القابضة وشركاتها التابعة، والسعي الدائم لتوطين الصناعة محليًا وتلبية احتياجات السوق، مع استهداف أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.

تابع الوزير، خلال اجتماعه والرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة موقف الشركات من تدبير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة للعمليات الإنتاجية، وكذلك مستجدات مساهمة الشركات في بعض المشروعات القومية، مؤكدا على ضرورة الحصر الجيد لكافة الأصول وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لتعظيم العوائد.

وأشار عصمت إلى أنه تم إدخال بعض التعديلات على اللائحة الاسترشادية للموارد البشرية لضمان عدم الإضرار بحقوق العاملين وحصولهم على مستحقاتهم، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال والشركات، مضيفًا أنه تمت مراجعة اللائحة من قبل مختلف الجهات المعنية، وأنه تم التوافق عليها مع وزارة القوى العاملة والنقابات العامة، تمهيدًا للبدء في إجراءات تطبيقها خلال المرحلة المقبلة.

أكد وزير قطاع الأعمال العام حرص الوزارة على التطبيق الجيد والفعال للتحول الرقمي وميكنة نظم العمل بالشركات التابعة، وذلك باستخدام أحدث التقنيات المعلوماتية والمعايير الرقمية العالمية، مع تجهيز وتطوير البنية التحتية وتأهيل وتوعية العاملين وتدريبهم على  التعامل مع التكنولوجيا الحديثة ونظم العمل المميكنة، ومزاياها في الارتقاء بمنظومة العمل ورفع كفاءة الإنتاج، وتدفق البيانات بسرعة ودقة عالية.

وتطرق عصمت، خلال الاجتماع، إلى أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير تمهيدًا لرفعها لفخامة الرئيس السيسي، والتي تهدف بشكل أساسي إلى وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والتي تشمل بعض القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة، وتأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر في التنمية الاقتصادية.

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