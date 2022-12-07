المناسترلي: تحفيز صناعة السيارات يسهم في تنمية الصناعة المحلية

قال إبراهيم المناسترلي، رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، مستشار الهيئة العربية للتصنيع، إن إعلان الحكومة عن محفزات جديدة لصناعة السيارات سيسهم في تنمية الصناعة المحلية.

وأضاف المناسترلي، لـ"الدستور"، أن القطاع الصناعي دائمًا ما يحتاج لتحفيز في إطار العمل علي مواجهة التحديات التي تلازمه.

وأشار المناسترلي إلي أن حصول المستثمرين الصناعيين على الرخصة الذهبية سيعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع الصناعة، ما يزيد من فرص العمل وزيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الصادرات.

وأوضح أن تحفيز صناعة السيارات في مصر أحيوي خاصة السيارات الكهربائية التي تعد مستقبل صناعة السيارات في العالم في ظل التوجه إلى التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

كان المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قد كشف عن موافقة مجلس الوزراء على إقرار التعديل المقترح من الهيئة لحصول المشروعات على الرخصة الذهبية والذي يأتي في إطار استراتيجية الدولة نحو توفير الظروف المواتية لتشجيع الاستثمار والتوسع في إقامة المشروعات التنموية التي تساهم في إحلال الواردات وتعميق المكون المحلي، وكذا تيسير اشتراطات حصول المشروعات على الرخصة الذهبية، موضحًا أنَّ تعديل اللائحة التنفيذية تضمن إلغاء اشتراط ألا يقل رأس المال المصدر للشركة عن 20% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، على أن يتم تقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.

وأكّد عبدالوهاب أنَّ القرار جاء استجابة للطلبات الواردة من المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية، والتي تبين منها صعوبة استيفاء الشركات المتقدمة للحصول على الرخصة الذهبية لشرط نسبة رأس المال المصدر للشركات من التكاليف الاستثمارية للمشروع.