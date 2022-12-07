العربي للاقتصاد الرقمي: مصر أنفقت أكثر من 100 مليار جنيه للتعامل وفق آليات الرقمنة

قال الدكتور محمد عبد الوهاب، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إن الحكومة المصرية بذلت الكثير من الجهود على مدار الأربع سنوات الماضية، حيث قامت بإنفاق أكثر من ١٠٠ مليار جنية لتأسيس وتطوير البنية التحتية قبل الاتجاه نحو التحول الرقمي.

التطور التكنولوجي المصري

أضاف عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم إنشاء أكبر مركز معلومات بالعاصمة الإدارية، كما تم إطلاق القمر الصناعي طيبة ١، ولهذا مصر أصبح لديها شبكة رقمية متطورة ومتشعبة.

الخدمات الرقمية المصرية

وأضاف أن الدولة المصرية قامت بإنشاء الكثير من التشريعات الخاصة بالحفاظ على العامل الرقمي التكنولوجي، خاصة في ظل زيادة سرعة الإنترنت في القطاعات الخدمية.