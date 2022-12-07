الأربعاء 07 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«هرمون الحضن».. روشتة طبية للتعامل مع اكتئاب الشتاء

اكتئاب
اكتئاب

كشف الدكتور نبيل القط، استشاري الصحة النفسية عن أسباب الاكتئاب في فصل الشتاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن موسم الشتاء يعد أكثر المواسم عرضة للإصابة بالاكتئاب، لأن الطبيعة كلها تكتئب في موسم الشتاء، مثل الأشجار وبعض الكائنات الحية تدخل في بيات شتوي، بسبب أن دورة الضوء في الكون تنخفض وتتفاعل معها الكائنات الحية.

وأكد أهمية الجلوس في الشمس والرياضة اليومية مثل المشي اليومي السريع لمدة 20 دقيقة، في علاج اكتئاب الخريف والشتاء، موضحاً أنه لا بد من الابتعاد عن العزلة واللعب مع الأطفال لأنه يحسن المزاج، ويقاوم الاكتئاب، وكذلك اللعب مع الحيوانات والكلاب.

ولفت إلى أن السيدات أكثر من الرجال عرضة للإصابة بالاكتئاب، بسبب طبيعة أجسادهن المتغيرة التي تشبه الطبيعة في تغيرها، مضيفا أن الشعوب القاطنة بالمناطق المتطرفة من الكرة الأرضية أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وشدد على ضرورة تناول أطعمة تُساعد على مقاومة الاكتئاب مثل الشوفان، والفواكه والخضروات، والأسماك، وفيتامين بي 6، لافتاً إلى أنه يمكن مقاومة الاكتئاب عبر تناول الأعشاب الورقية والتونة والرنجة، والجرجير والبقدونس، واللحوم، وتقليل الكافيين، إلى جانب التواصل الإنساني مع الأشخاص المقربين.

وأردف أن بعض الشباب والمراهقين يمرون بأزمة اكتئاب، مؤكدًا أنه ليس كل من هم في منتصف العمر يمرون بأزمة نفسية، مشيرًا إلى أن أي شخص لم يحقّق أهدافه يصاب بالاكتئاب.

وأوضح أن هناك هرمون يطلق عليه هرمون الحضن ويسمى هرمون السعادة، وهو يزيد في الجسم أثناء الولادة والرضاعة وعند تبادل الأحضان.

مواد متعلقة

خبير جيولوجي يكشف جهود الدولة في تطوير محطات مياه الشرب

استشاري عمراني يكشف أهمية إنشاء المدن الجديدة

أسيوط الجديدة.. نموذج عملى لاهتمام الدولة بمحافظات الصعيد

بوتين: روسيا تمتلك أسلحة نووية متطورة ولا نريد نشرها

حياة كريمة: تنفيذ 350 مشروعًا بمختلف القطاعات بالقليوبية

«مصر الخير» تكشف جهود التحالف الأهلي لدعم الأولى بالرعاية

«بهية» توضح جهود المؤسسة وما تقدمه للسيدات

«بسيونى»: بريطانيا لديها سجل سىء فى حقوق الإنسان

رئيس التحرير

وائل لطفي

فلسفة التعمير

الأكثر قراءة

النيابة تكشف تفاصيل التحقيقات مع سيد تونسى بتهمة الاستيلاء على 4 مليارات جنيه

«حياة كريمة» بالفيوم تنظم جلسة الحوار المجتمعي الخامسة بالمراكز والقرى

رابط تسجيل استمارة الصف الثاني الثانوي 2023 لدخول امتحانات الترم الأول

الابتكار الزراعي في ختام فعاليات دورة «فوود أفريكا»

غدًا.. وزيرة التخطيط تفتتح «مركز خدمات مصر» بأسوان

لجنة بالأمم المتحدة تناقش بيانات السلامة المرورية فى 3 دول عربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أزمة البيض.. فى بريطانيا

عبد الرحيم طايع

تقييم الحالة السعودية فى المونديال

مدحت بشاى

فى ذكرى رحيل صاحب النار والزيتون ألفريد فرج

أحمد الصغير

إنجلترا والإضرابات.. وسقوط الأقنعة!

أحمد البنا

المشير فؤاد ذكرى.. نجم فى سماء البحرية المصرية

إبراهيم داود

جابرييل جارسيا ماركيز الصحفى

كريم فرغلى

السباحة بين أهوال اللجوء

ماجد حبته

القمم العربية الصينية

صور

يتصدر الدوري.. الأهلي يحافظ على تقدمه بثنائية أمام غزل المحلة

حديث المدينة: مصر فى عزاء المحاور مفيد فوزى

قداس جنازة مفيد فوزى بكنيسة المرعشلى فى الزمالك (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كراهية في المونديال.. ما تفسير الهجوم على الصحفيين الإسرائيليين في قطر ؟

الرئاسة الفلسطينية: من حق أى مواطن الذهاب إلى الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال

بعد الاتفاق.. ماذا تعنى الصلاحيات التى سيمنحها نتنياهو لـ"سموتريتش" فى الحكومة؟