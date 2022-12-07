«هرمون الحضن».. روشتة طبية للتعامل مع اكتئاب الشتاء

كشف الدكتور نبيل القط، استشاري الصحة النفسية عن أسباب الاكتئاب في فصل الشتاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفي، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إن موسم الشتاء يعد أكثر المواسم عرضة للإصابة بالاكتئاب، لأن الطبيعة كلها تكتئب في موسم الشتاء، مثل الأشجار وبعض الكائنات الحية تدخل في بيات شتوي، بسبب أن دورة الضوء في الكون تنخفض وتتفاعل معها الكائنات الحية.

وأكد أهمية الجلوس في الشمس والرياضة اليومية مثل المشي اليومي السريع لمدة 20 دقيقة، في علاج اكتئاب الخريف والشتاء، موضحاً أنه لا بد من الابتعاد عن العزلة واللعب مع الأطفال لأنه يحسن المزاج، ويقاوم الاكتئاب، وكذلك اللعب مع الحيوانات والكلاب.

ولفت إلى أن السيدات أكثر من الرجال عرضة للإصابة بالاكتئاب، بسبب طبيعة أجسادهن المتغيرة التي تشبه الطبيعة في تغيرها، مضيفا أن الشعوب القاطنة بالمناطق المتطرفة من الكرة الأرضية أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وشدد على ضرورة تناول أطعمة تُساعد على مقاومة الاكتئاب مثل الشوفان، والفواكه والخضروات، والأسماك، وفيتامين بي 6، لافتاً إلى أنه يمكن مقاومة الاكتئاب عبر تناول الأعشاب الورقية والتونة والرنجة، والجرجير والبقدونس، واللحوم، وتقليل الكافيين، إلى جانب التواصل الإنساني مع الأشخاص المقربين.

وأردف أن بعض الشباب والمراهقين يمرون بأزمة اكتئاب، مؤكدًا أنه ليس كل من هم في منتصف العمر يمرون بأزمة نفسية، مشيرًا إلى أن أي شخص لم يحقّق أهدافه يصاب بالاكتئاب.

وأوضح أن هناك هرمون يطلق عليه هرمون الحضن ويسمى هرمون السعادة، وهو يزيد في الجسم أثناء الولادة والرضاعة وعند تبادل الأحضان.