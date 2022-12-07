الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إحباط محاولة إرهابية لاستهداف وحدة أمنية ومؤسسة دينية في صفاقس

الحرس التونسى
الحرس التونسى

أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسى، مساء اليوم الأربعاء، في تدوينة له، إحباط مخطط إرهابي بعنصر تكفيري فى صفاقس.

وقالت الإدارة العامة للحرس التونسى "تمكنت وحدات إدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني من إحباط مخطط إرهابي لعنصر تكفيري، سبق قضائه لعقوبة سجنية من أجل التورط في قضية عدلية ذات صيغة إرهابية وتتمثل العملية المحبطة  في محاولة استهداف إحدى الوحدات الأمنية ومؤسسة دينية بولاية صفاقس". 

وتدخلت القوات الأمنية في إطار عملية استباقية وتحت إشراف النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب .

قيس سعيد: وضع المخططات الاقتصادية والاجتماعية بما يراعى مطالب الشعب

والجمعة، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة أن يتم وضع المخططات الاقتصادية والاجتماعية المقبلة، بما يراعي مطالب الشعب التونسي.

وقال الرئيس قيس سعيد- خلال لقائه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد: "نحن مصممون على تحقيق إرادة الشعب التونسي في الحياة الكريمة، ومن أهم المبادئ التي يجب أن يقوم عليها الاقتصاد والتخطيط هو الاستجابة لمطالب الشعب في العدالة والحرية والكرامة الوطنية".

وأضاف: "المال العام للشعب التونسي على أساس الشفافية والتوزيع العادل للثروة، والدولة ليست اقتصادا ومالية فحسب، ولكن أي اختيار يجب أن يكون له بعد اجتماعي في إطار مطالب الشعب، فالذات البشرية ليست مجرد رقم يوضع في جدول، إنما الذات البشرية لها حقوق نص عليها الدستور، ولا يمكن أن يتم تحقيق هذه المطالب إلا في ظل التوزيع العادل للثروات وملاحقة الفاسدين".

وتابع: "نحن بصدد إعداد مشروع قانون المالية لا بد من الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية، فهناك جملة من القضايا لا تزال في أروقة المحاكم ولم يتم البت فيها منذ أكثر من عشر سنوات، ولكن يبدو أن هناك من يريد التصالح مع الدولة وإعادة الأموال المنهوبة، ومن كان يريد الصلح والسلم سنقبل بذلك ولكن في إطار القانون لتعود أموال الشعب للتونسيين".

تونس مخطط إرهابي صفاقس عنصر تكفيرى الإدارة العامة للحرس الوطني التونسى

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وائل لطفي

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