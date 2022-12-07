بالصور.. كندة علوش وسامر المصرى يحتفلان بعرض نزوح فى البحر الأحمر

احتفلت كندة علوش وسامر المصري وطاقم عمل فيلم نزوح بعرض الفيلم للمرة الأولى في الوطن العربي ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وحرص طاقم العمل على التقاط الصور التذكارية الجماعية قبل بداية العرض وسط إقبال كبير من الجمهور.

تترقّب زينة ابنة الرابعة عشرة ربيعًا بقلق قرار عائلتها المنقسم بين البقاء في دمشق المثخنة بالحرب، أو النزوح منها. وبينما تحاول تفهّم قرار والدها بالبقاء وتعهده بحمايتهم، ترى في والدتها نهلة وعيًا واقعيًّا بالمخاطر؛ بما في ذلك الاحتمال المريع لتزويج زينة من أحد المقاتلين. وفي خضمّ الروتين العائلي الرتيب؛ تتأمل زينة كل يوم الفجوات التي تُحدثها القنابل في الجدران، إلى أن قرّرت ذات مرّةٍ تسلّقها إلى السطح؛ حيث تنمو صداقةً جديدة مع صبي الجيران؛ الذي يحاول صناعة فيلم ببقايا معدّات مهترئة. وفي إطار من الواقعيّة السحريّة والتفاؤل؛ يطلق الفيلم صرخةً مدوية تنبع من غضب مكتوم على وطنٍ ضائع.