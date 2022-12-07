الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لجنة بالأمم المتحدة تناقش بيانات السلامة المرورية فى 3 دول عربية

الاسكوا
الاسكوا

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، غدًا، اجتماعًا يستعرض فيه تجارب كل من تونس وقطر ولبنان في توثيق وتجميع بيانات السلامة المرورية والاستفادة منها في إعداد تقارير لتخطيط إجراءات تحسين السلامة المرورية وتنفيذها.

وأضافت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أن المجتمعين يناقشون عددًا من المواضيع أبرزها، العمليات المعتمدة حاليًا لجمع ومعالجة وتحليل سجلات الشرطة عن الوفيات والإصابات الناجمة عن صدامات المرور في البلدان الثلاثة.

كما يناقش الاجتماع المقارنة بين عمليات جمع ومعالجة وتحليل سجلات الشرطة حول الوفيات والإصابات الناجمة عن صدامات المرور في البلدان الثلاثة؛ إضافة إلى مناقشة مكونات الاستمارة الموحدة المقترحة لجمع بيانات صدامات المرور.

لجنة الأمم المتحدة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا السلامة المرورية تونس تحسين السلامة المرورية

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لجنة بالأمم المتحدة تناقش بيانات السلامة المرورية فى 3 دول عربية

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