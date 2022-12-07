الجندي: المساجد التي افتتحت في عهد السيسي لم تحدث في تاريخ مصر

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن وزارة الأوقاف أعلنت عن افتتاح 1200 مسجد خلال عام 2022.

عدد المساجد التي تم افتتاحها تدل على صيانة الدين في الدولة

وأكد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أن عدد المساجد التي تم افتتاحها في عهد الرئيس السيسي تعد مؤشرًا لصيانة الدين في الدولة، فلم يحدث في تاريخ مصر افتتاح هذا الكم من المساجد.

وأشار إلى أن عدد المساجد التي تم افتتاحها في عهد السيسي وصلت لـ9600 مسجد بتكلفة تزيد على 10 مليار و200 مليون جنيها، مشيرًا إلى أنه ذلك ردًا على من يقولون الإسلام يتعرض لمحنة وأنه في خطر وأن وزارة الأوقاف تحارب الإسلام.

وتابع، أن هذا الأسبوع شهد 1500 ملتقى من الدروس بالمساجد على مستوى المحافظات كلها.