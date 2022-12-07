«والكر»: مبابى الأفضل فى العالم لكنى أعرف طريقة إيقافه

أكد كايل والكر، نجم دفاع منتخب إنجلترا، جاهزية منتخب الأسود الثلاثة لمواجهة فرنسا بعد غدٍ، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم المقامة حاليًا في قطر.

ويلتقي المنتخب الإنجليزي نظيره الفرنسي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم، قطر 2022 يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً.

وعن مواجهته المرتقبة مع الجناح الفرنسي كليان مبابي قال : "واجهته عدة مرات، إنه لاعب رائع ولديه مستوى حالي مميز، أحد أفضل لاعبي العالم فى الوقت الحالي، إن لم يكن الأفضل"

وأضاف: "أنا أتفهّم ما أحتاجه لإيقافه، واجهته وأحترمه، لكنني سأعطيه احتراما كافيا، ليس احترامًا مبالغًا به، لأنه يواجه إنجلترا".

وتابع : "أنا أعلم قيمته كثيرًا، ربما الكلام أسهل من الفعل، لكنني لن أُقلّل من نفسي، لكنني لن أفرش له سجادة حمراء وأطلب منه تسجيل الأهداف".

وشدد لاعب مانشستر سيتي على أن المنتخب الإنجليزي يضم نجومًا كبارًا أيضًا في كل خطوطه، وقادر على إزعاج أي خصم وخلق صعوبات كبيرة أمامه.

وتأهل المنتخب الإنجليزي لدور الـ16 لبطولة كأس العالم، قطر 2022، باحتلاله صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط حصدها من الفوز على إيران وويلز، والتعادل أمام أمريكا، ثم التقى منتخب السنغال في دور الـ16 وفاز عليه بـ3 أهداف دون رد، فيما تصدر المنتخب الفرنسي المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وتخطى منتخب بولندا في دور الـ16.

ويتصدر كليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ترتيب هدافي بطولة كأس العالم قطر 2022 برصيد 4 أهداف، ويفصله هدف واحد عن تخطي ليونيل ميسي، مهاجم الأرجنتين التاريخي، في ترتيب هدافي البطولة عبر التاريخ.

ويلتقي الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا، الفائز من مواجهة البرتغال والمغرب في مباراة الدور نصف النهائي للمونديال.