التشكيل.. بيرسى تاو يقود هجوم الأهلى أمام غزل المحلة بالدورى الممتاز

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، تشكيلة فريقه لمواجهة غزل المحلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المواجهة بين الفريقين الأهلي وغزل المحلة على ملعب الأخير في تمام الخامسة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

خط الدفاع: علي معلول وعبدالمنعم وياسر إبراهيم وأكرم توفيق

خط الوسط: أليو ديانج عمرو السولية

خط الوسط الهجومي: برونو سافيو، أحمد عبدالقادر، كريم فؤاد

خط الهجوم: بيرسي تاو.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: رامي ربيعة وحسين الشحات وعلي لطفي ومحمد مجدى أفشة ‏وشادي حسين ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا ومحمد هاني ومحمد فخري.‏

ويحتل الأهلي، صدارة جدول الدوري الممتاز، برصيد 12 نقطة، جمعها من 4 انتصارات متتالية، بينما يحتل غزل المحلة، المركز الثاني، برصيد 10 نقاط.

يدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة وعينه على نقاط المباراة كاملة لمواصلة حصد النقاط والانفراد بصدارة ترتيب الدوري، أما غزل المحلة بقيادة بابا فاسيليو الذي تراجع عن الرحيل يأمل فى مواصلة تحقيق النتائج الجيدة والحصول على دفعة معنوية من مواجهة الأهلى ولو على الأقل الخروج بنقطة التعادل للحفاظ على آماله في الاحتفاظ بالمركز الثاني بجدول المسابقة بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة، ليصل إلى النقطة العاشرة خلف الأهلي المتصدر.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى، قد عقد اجتماعا مع لاعبي الفريق أبدى خلاله تحفظه على الأداء في مباراتي المقاولون العرب بالكأس وطلائع الجيش في الدوري.

وكشف مصدر مسؤول عن أن كولر أكد أنه لا يدرى سببا وراء الأداء غير المقنع فى المباريات الأخيرة لا سيما هناك البعض ممن يشكو من عدم حصوله على فرصة للمشاركة فى المباريات، وعند حصوله على الفرصة لا نجد المردود المناسب.