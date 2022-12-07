الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يستجيب لاستغاثة طالبة ويوجه بعلاجها في المستشفى الجامعي

جلسة
جلسة

استجاب الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأربعاء، لاستغاثة طالبة بكلية الآداب أثناء جلسة الحوار الوطني، ووجه بعرضها على أطباء وأساتذة قسم الجراحة بالمستشفى الجامعي وكتابة تقرير مفصل عن حالتها وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لها.

وأوضح الدكتور منصور أن الجامعة لا تدخر جهداً لمساندة أبنائها الطلاب في كل ما يحتاجونه، والحفاظ عليهم أصحاء جزء لا يتجزأ من رسالة الجامعة، مؤكداً أن الجامعة تمتلك منظومة طبية متكاملة من خلال المستشفيات الجامعية المجهزة بأحدث الأجهزة بالإضافة إلى موارد بشرية من الأطقم الطبية، والتمريض، والفنيين، والمعامل.

جاء ذلك خلال فعاليات جلسات الحوار الوطني النقاشية والتي نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين بالتعاون مع الجامعة والمحافظة، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف وعضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب ، ووفد تنسيقية شباب الأحزاب من مجلس النواب والشيوخ.

ورحب الدكتور منصور حسن، بالحضور، معرباُ عن سعادته بتنظيم تلك الجلسات النقاشية في رحاب جامعة بني سويف، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل الماضي، ودعوة كافة أطياف المجتمع المصري من مختلف الأفكار   لمناقشة كافة القضايا المتنوعة وخاصة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ولفت إلى أن الهدف من الجلسات هو الاستماع إلى آراء الشباب ومقترحاتهم و التحديات التي تواجههم داخل و خارج الجامعة والتي تشمل  مختلف القضايا في إطار جهود إرساء قواعد الجمهورية الجديدة، بهدف الخروج بتوصيات لرفعها علي مائدة الحوار الوطني القائم ، مؤكداً على أهمية جهود تمكين الشباب، والاهتمام بتطوير مهاراتهم الشخصية ومشاركتهم  في الأعمال التطوعية، موجها الشكر لتنسيقية الأحزاب لاختيارهم جامعة بنى سويف لعقد جلسات النقاش.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف جلسات الحوار الوطني كلية الأداب مجلس النواب والشيوخ

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