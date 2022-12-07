الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لـ 5 أشخاص بتهمة قتل صاحب شركة وإخفاء جثته بالمنوفية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بالمنوفية، بالسجن المؤبد لـ 5 أشخاص وعامين لآخر؛ لاتهامهم بقتل صاحب شركة توريدات، وإخفاء جثته تحت صبة خرسانية بإحدى الحظائر بسبب مليون وربع جنيه.
كان تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا بغياب صاحب شركة توريدات بالبحث والتحرى تبين أن وراء واقعة الغياب كلا من حاصل على بكالوريوس، ونجل عمه الأول حاصل على ثانوية عامة، وشقيق الثاني، حاصل على معهد فني تجاري، ونجل شقيق الأول حاصل على دبلوم، وشقيق زوجة الأول حاصل على دبلوم، وحارس العقار محل إقامة الأول، وذلك لسابقة قيام الأول بتسليم المتغيب مبلغ "مليون و250 ألف جنيه" لاستثمارها نظير أرباح شهرية وعدم قيام المتغيب بدفع الأرباح أو رد المبلغ المالي قام على إثر ذلك الأول بإستدراج المتغيب للشقة سكنه واستعان بباقي المتهمين.
وأشارت التحريات إلى قيامهم بتوثيقه واحتجازه بإحدى الغرف لإكراهه على التوقيع على ايصالات أمانة لإجباره على دفع المبالغ المالية وانصرفوا عدا الأول وعقب ذلك قام المتغيب بفك وثاقه وحاول الهروب من شرفة الغرفة فإختل توازنه وسقط أرضاً نتج عن ذلك وفاته.
وقام الأول والسادس بوضع جثة المجني عليه بحقيبة السيارة الخاصة بالأول والتوجه بها للثاني والثالث وقاموا بدفن المجني عليه داخل منزل "غير مأهول بالسكان " مؤجر للثاني.

وعقب الإنتهاء من الدفن قاموا بصب كمية من الأسمنت علا مكان الدفن لإخفاء معالم الجريمة، وبإستهدافهم أمكن ضبط أربعة منهم وبمواجهتهم اعترفوا وأرشدوا عن السيارة المُستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بحبس المتهمين.

محكمة جنايات شبين الكوم السجن المؤبد المنوفية مليون الحظائر صبة خرسانية

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وائل لطفي

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