رسميًا.. وزير البترول يعلن اكتشاف حقل غاز بمنطقة النرجس فى البحر المتوسط

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق شركة «شيفرون» العالمية، اكتشافا جديدا للغاز الطبيعي بمصر، في مناطق امتيازها بمنطقة النرجس البحرية، بالبحر المتوسط.

وأضاف الوزير في تصريح، لـ«الدستور»، على هامش الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى غاز شرق المتوسط أن الوزارة وضعت خطة بالتعاون مع الشركة، ولكن لن يتم الإعلان عنها قبل بداية عام 2023.

وكانت شركة «شيفرون» أعلنت أنه تم اكتشاف كمية كبيرة من احتياطي الغاز الطبيعي ببئر نرجس الواقعة بمنطقة النرجس البحرية بالبحر المتوسط، بواسطة سفينة «ستينا فورث»، مؤكدة أن الاكتشاف الجديد سيكون بمثابة دفعة كبيرة لمصر، وهو باحتياطي 3.5 تريليون قدم مكعب غاز.

وفي وقتٍ سابق، انتهت الشركة من الدراسات وتحليل البيانات ونتائج المسح السيزمي وتقييم النتائج لمنطقة الامتياز التي حصلت عليها من وزارة البترول بمنطقة شرق المتوسط بمنطقة نرجس البحرية.

وفي السياق قال أبوبكر الديب الخبير الاقتصادي، إن اكتشاف بئر غاز «نرجس -1 X » في منطقة النرجس البحرية بالقرب من العريش باحتياطات 3.5 تريليون قدم مكعب، يضاعف صادرات مصر 15 مرة.

وأوضح أن مصر حققت زيادة في قيمة الصادرات من الغاز الطبيعي والمسال لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2021 /2022 بزيادة 13 ضعفا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبلغ إنتاج الغاز العام الماضي 69.2 مليار متر مكعب.

وأكد الديب، أن قطاع البترول والثروة المعدنية من أبرز القطاعات الاقتصادية المستفيدة من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مؤكدا أن مصر من الخمسة الكبار في إنتاج الغاز وبلغ إنتاجها خلال 2020 حوالي 5.6 مليار قدم مكعب يوميا.