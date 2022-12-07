مدبولى: تشكيل لجنة دائمة لتلقى طلبات المستثمرين الراغبين فى الحصول على الرخصة الذهبية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم تشكيل لجنة دائمة برئاسته وعضوية الوزراء المعنيين والجهات المعنية لتتلقى طلبات المستثمرين الراغبين للحصول على الرخصة الذهبية.

وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي انعقد، اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء بالفعل وضع عدة قرارات لضوابط للمشروعات التي تخضع للحصول على الرخصة الذهبية، وبناء عليه تم اعتماد 8 مشروعات بصورة مبدئية.

وأوضح أن الهدف من اللجنة هو تلقي التقديم المباشر إلى مجلس الوزراء لسرعة الإجراءات، بينما في الماضي كان المستثمر يذهب إلى جهات مختلفة، وتبدأ الجهات بالدراسة والعرض لهيئة الاستثمار لاستخراج الرخصة الذهبية، منوهًا بأنه: لاختصار الإجراءات وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم تشكيل اللجنة لتجتمع أسبوعيًا أو بحد أقصى أسبوعين لعرض الطلبات التي قدمها المستثمرون، ونقر ونوافق على المشروعات ويتم تحويلها لهيئة الاستثمار لاستخراج الرخصة بحيث لا تتجاوز 20 يوم عمل.