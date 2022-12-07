الأربعاء 07 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الجرس ضرب: مديريات التعليم تستعد لإعلان جداول امتحانات الفصل الأول

امتحانات
امتحانات

تستعد المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لوضع جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك قبل يوم 14 يناير المقبل.

وقالت مصادر، لـ"الدستور " إن جداول امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون موحدة على مستوى الإدارات التعليمية فى المديرية التعليمية، مضيفة أن الإدارات التعليمية ستعلن جداول الفصل الدراسي الأول كل إدارة على حدى لصفوف النقل.

بينما ناشد أولياء أمور طلاب صفوف النقل المديريات التعليمية والإدارات أن توحّد جداول امتحانات صفوف النقل حتى لا يحتار فيها الطلاب.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023

1. مدة العام الدراسي الجديد تصل لقرابة 35 أسبوعًا دراسيًا.

2. يبدأ الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

3. تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

4. ينطلق الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلى الخميس 8 يونيو.

5. امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

6. تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

7. تنطلق امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

8. تصل مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا.

9. تصل مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا.

وأعلن المجلس الأعلى للجامعات  موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول للجامعات، حيث تبدأ يوم السبت الموافق 5 يناير 2023 وتنتهي يوم 28 من نفس الشهر لطلاب المراحل التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية (العربي واللغات)؛ لتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم 28 يناير، وتستمر حتى 9 فبراير 2023 بمعدل 15 يوما.

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