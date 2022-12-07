ما بين رقص السامبا و سانجوانيتو.. كأس العالم ملتقى الشعوب

يعد كرنفال مباريات كأس العالم من أمتع ما يشهده العالم الكروي حاليًا، وليس عجيبًا أن نجد تداول لفيديوهات رقص اللاعبين عقب تسجيلهم جول أو بعد انتهاء المباراة بالفوز، لنرى في النهاية لوحة مرسومة تحمل صورًا رائعة لبلادهم بمختلف الانتماءات العرقية، الجغرافية، الدينية ويواصل المشجعون معهم ويشاركوهم في وضع الرتوش النهائية لهذه الصورة، وتتحول المدرجات إلى عالم من الألوان والرقصات المختلفة بشكل منظم وجذاب.

نجد أن الرقصات الخاصة باللاعبين بالفعل لها صدى وتأثير نتذكر بهذا الجدل الذي حدث عقب مباراة البرازيل وكوريا، حيث كان يحتفل اللاعبين بمنتخب البرازيل عقب كل هدف بالرقص سويًا حيث رأي المنتخب المنافس أن هذا عدم احترام لهم وتقليلًا منهم، بل وصل الأمر إلى المطالبة باستبعاد البرازيل من مونديال قصر 2022، على الناحية الأخرى دافع البعض عن منتخب البرازيل حيث أن هذا تعبيرًا عن فرحتهم بالهدف.

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ومن هنا ومن هذا التأثير نرصد لكم خلال السطور التالية مجموعة من تاريخ الرقصات الخاصة بالمنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022.

في البداية دعنا نجزم أن لكل من الأوروبيون والأفارقة واللاتينيون أسلوب خاص في الاحتفال بالفوز، الفئة الأخيرة على سبيل المثال يعد احتفالهم ساحر بالكرة ومتأثرين بالأفارقة السامبا والتانجو والسالسا ، وتجد الأوربيون لديهم استايل مختلف في الاحتفالات يعتمد على الألوان والملابس والأفارقة يتحدثون بلغة الطبول.

منتخب البرازيل.. السامبا

هي قلب وروح الموسيقي والرقص في البرازيل تعتبر السامبا من الرقصات اللاتينية حيث ظهرت في القرن التاسع عشر، وهي سريعة تتميز بحركات مرحة تجعل الجسم والأقدام تتحرك، فهو إيقاع سريع وملىء بالطاقة والحيوية إلى حد يشجع الكل على الرقص.

وليست هذه الرقصة حكرًا على البرازيل بل أنها منتشرة في الولايات المتحدة،وأوروبا الغربية ايضًا، وتعود أغلب حركات الرقصة إلى رقصات أفريقية قديمة كانت بدايتها في مزارع قصب السكر البرازيلي وبمجرد انتهاء العبودية هاجر الراقصون إلى أحياء فقيرة أو مدن الصفيح خارج المدن، وكانت العروض صاخبة وغير مقيدة بشروط معينه وبالفعل أثبتت الرقصة شعبيتها بعد ذلك بقليل وانتشرت بسرعة البرق بين مختلف الطبقات.

منتخب الأكوادور ..سانجوانيتو

يوجد حوالي 10 رقصات تقليدية لمنتخب الإكوادور وتعد أشهر الرقصات التقليدية الشعبية هناك هي رقصة سانجوانيتو، واحتفل اللاعبين وجماهير المنتخب بالفوز على دولة قطر عقب فوز الأولى بفارق هدفين لا شىء، واشتعلت أجواء احتفالية في جنوب العاصمة كيتو، في الملعب الذي بث المباراة على ثلاث شاشات عملاقة.

وتعد رقصة سانجوانيتو هي نوع احتفالي ومبهج يسمع في جميع الأحداث (الحضرية والريفية) لعطلة الإكوادور التي ترقص في مجموعات تمسك أيديها في دوائر.

وللرقصات في الأكوادور تقليد مختلف حيث لديهم استخدامات بشكل كبير لمختلف الأنواع الموسيقية، ويرجع ذلك إلى الاندماجات المستمدة من تأثير الإيقاعات الغربية ومزيج الأجناس. نشأ معظمهم في منطقة المرتفعات الإكوادورية، والبعض الآخر يظهر التأثيرات الأوروبية والأفريقية.

منتخب السنغال ..هز اليدين يمينًا ويسارًا

وفي لفتة جميلة رقص اللاعبون مع الجمهور عقب تأهلهم للدور الـ16 ، برقصة هز اليدين يمينا وشمالاً على إيقاع واحد.

شاهد رقص منتخب السنغال

منتخب غانا .. رقصة أنتور

قام لاعبو منتخب غانا بتأدية رقصة أنتور وهي تعني الكرامة وهي رقصة جماعية يقوم بها اللاعبون بتأدية بعض الحركات البسيطة بالأيدي والأرجل ويظهر من خلالها اللاعبون أنهم قادرون على فعل أي شيء.

منتخب الارجنتين ..التانجو

يرقص منتخب الأرجنتين بعد كل فوز على أغنية قديمة مفادها أن مارادونا هو أفضل من بيليه وأن ميسي سيفوز بكأس العالم.

وتشتهر الأرجنتين برقصة التانجو في الأساس.

واحتفل لاعبي المنتخب بفوزهم على المكسيك بهدفين نوفمبر الماضي داخل غرفة الملابس يرقصون على موسيقى لاتينية صاخبة ويرددون هتافات حماسية، فيما بدا ميسي وكأنه يقود الأوركسترا.

الدبكة العربية و السامبا البرازيلية

وفي مزيج هائل تم الدمج بين الدبكة العربية والسامبا البرازيلية في فيديو من الجماهير المشاركة في مونديال قطر 2022، حيث اجتمعوا ليرقصوا في أحد الأسواق مجتمعين على أنغام عربية فلكورية فالدبكة العربية منتشرة في بلاد الشرق الأوسط الأردن وسوريا لبنان

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السعودية .. الفن التقليدي الخليجي

كما لم يفوت الجمهور السعودي الفن التقليدي الخليجي، فحضر جمهوره من خلال العروض الفلكلورية، داخل سوق واقف على هامش مباريات الأخضر بالدور الأول، وشاركهم فيها المشجعون الأجانب الذين اكتشفوا الخليج من بوابة المونديال في قطر.

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