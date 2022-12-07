محافظ الغربية يتفقد مشروعات الرصف والتطوير بمدينة طنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة موسعة في مدينة طنطا تفقد فيها مشاريع الرصف والتطوير الجارية، وذلك ضمن جولاته اليومية لمتابعة المشاريع الجاري تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة؛ الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، المهندس أحمد عابد، رئيس هيئة الطرق، دكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا والأستاذ ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا.

بدأت الجولة بتفقد كورنيش الغفران في مرحلته الخامسة والممتدة من مزلقان الجميل حتى كوبري فاروق، حيث تشهد هذه المرحلة أعمال رصف وتطوير الشارع الرئيسي بطول 2 كيلو متر وعرض 18,5 متر، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير المزلقان وتوسعة الشارع الرئيسي ليصبح حارتين بدلاً من واحدة لتيسير حركة مرور المركبات.

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تدبيش ترعة كورنيش الغفران وذلك في الجزء الممتد من الداون تاون وحتى أم القرى، كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الزراعي من كوبري سبرباي وحتى مرور سالم، حيث تتم أعمال توسعة للطريق لتحقيق السيولة المرورية.

واختتم الجولة بتفقد أعمال الرصف والتطوير بشارع حافظ وهبة، حيث وجه رئيس الحي بالتأكيد على الشركة المنفذة للأعمال بتحقيق أقصى وسع للشارع والالتزام بعرض الرصيف المحدد بطول الشارع.